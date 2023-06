I dipendenti al tribunale: "Ora tempi rapidi"

L’assemblea, subito dopo l’udienza in tribunale è servita "informare i colleghi che sono rimasti qui al presidio permanente, per non lasciare incustodita la fabbrica", dice Liviana che mercoledì davanti al tribunale è riuscita a raggiungere i rappresentanti del cda Fimer e a chiedere conto della crisi che rischia di bloccare un’azienda leader nella produzione di inverter fotovoltaici. "Ho detto loro perchè ci stavano facendo tutto questo male e per tutta risposta mi hanno detto che ci stanno salvando". È l’attimo in cui gli operai che attendono sui gradini del tribunale vedono la scena e provano a ingrossare le fila del capannello che si è formato. Un momento carico di tensione, tra fischi, slogan e "andate via dalla fabbrica", urlati a squarciagola. "La nostra posizione è ferma e netta: la proprietà deve ritirarsi, abbiamo chiesto l’amministrazione controllata, insieme a tutti gli altri creditori, tranne uno", spiega Liviana.

Nello stabilimento di Terranuova va avanti l’occupazione con gli operai che fanno i turni, giorno e notte e una comunità che li sostiene con cibo, calore e solidarietà. L’auspicio dei lavoratori è che la decisione del giudice arrivi presto, perchè "dopo due settimane cominciamo a essere stanchi. Forse potrebbe arrivare la sentenza domani (oggi, ndr); è possibile che il giudice si sia preso quarantottore per valutare il quadro complessivo", osserva Liviana. Nel novero delle valutazioni c’è anche la posizione della proprietà che ha annunciato l’interesse di un investitore cinese e di uno tedesco e per questo ha chiesto tre settimane di tempo per formalizzarlo. In udienza, il giudice Federico Pani ha replicato che la finestra temporale sarebbe stata molto più stretta. È probabile che quel riferimento contenesse l’indicazione di un verdetto a tamburo battente. Forse già oggi. "Se così fosse e se la sentenza dovesse sancire l’amministrazione controllata, il ministero ha già indicato i tre commissari e noi potremmo tornare al lavoro la prossima settimana". Uno scenario che accompagna un’altra notte nello stabilimento "spento".

Lubi