I Diari, l’ora della Memoria. Domenica tutti i vincitori

(Arezzo) Ci siamo. Oggi parte il lungo weekend dei Diari con il Premio Pieve Saverio Tutino sul filone del ritorno della memoria tra il 1945 e il 2025: domenica la proclamazione del testo vincitore e il premio dedicato a Saverio Tutino allo scrittore Antonio Scurati. Il tutto a Pieve Santo Stefano, la Città del Diario della Valtiberina aretina. Ha dato i natali ad Amintore Fanfani ma oggi è conosciuta in tutta Italia come luogo simbolico della scrittura popolare e dell’archivio della memoria. Un appuntamento che ogni anno richiama centinaia di persone tra studiosi, appassionati di diari, scrittori e curiosi, e che quest’anno si carica di ulteriore significato per il legame diretto con l’80° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale.

Stamani alle 9.30 il direttore scientifico Camillo Brezzi e la direttrice Natalia Cangi inaugureranno il premio presentando le esposizioni, i workshop e i podcast allestiti negli spazi aperti gratuitamente al pubblico per tutta la manifestazione. "Il tesoro dell’Archivio" è la mostra curata da Cristina Cangi a Palazzo Pretorio: come da tradizione, il Premio Pieve invita il pubblico a scoprire le pagine originali più belle giunte in Archivio nell’ultimo anno, a prestare attenzione anche ai dettagli più nascosti, a quel patrimonio intimo e prezioso che ogni diarista condivide con la collettività.

Alle Logge del Grano prende vita "Disegnami", trasposizione di pagine migranti attraverso le tavole illustrate di Pietro Battistella, Giovanni Cocco, Lorenzo Marcolin, Marina Marin, Maria Virginia Moratti, Mihaela Šuman e Fausto Tormen. All’Asilo Umberto I, invece, è allestita "Persistenze", a cura di Matilde Puleo, con opere di Max Fish, Sofua e Sandra Stocchi. Sempre qui si tiene anche il workshop dedicato al lavoro di Valente Assenza con la conduzione di Elena Merendelli, per un approccio pratico e partecipativo che coinvolge anche i più giovani. Nel pomeriggio spazio ai primi appuntamenti del Premio con i racconti, i diari diventati libri, le performance e, in serata, il grande teatro.

In programma giovedì il secondo appuntamento del progetto ideato da Diego Dalla Ragione, "I muri parlano", ospitato nel nuovo spazio dell’Orto delle Pierguidi: un’installazione che riporta le scritture popolari sulle superfici urbane, in un dialogo tra passato e presente. L’asilo Umberto I accoglie poi la presentazione del volume Il cielo si colora di rosso (Forum Editrice, 2025), memoria di Bianca Levi Zagari sulla fuga della sua famiglia dai bombardamenti del 1943, con interventi di Camillo Brezzi, Lucio Levi Zagari e della presidente dell’Associazione delle istituzioni di cultura italiane Flavia Nardelli. Sempre giovedì, al Campo alla Fiera, un nome d’eccezione del teatro italiano, Marco Baliani, porta in scena Corpo eretico, un dialogo in tempo presente con Pier Paolo Pasolini: un’occasione di riflessione che unisce poesia, impegno civile e memoria.

Venerdì alle 11.30, la consegna del Premio Tutino Giornalista andrà a Rita Baroud, freelance di Gaza, riconoscimento che sottolinea la centralità del racconto dal fronte e la forza delle testimonianze dirette anche in contesti di guerra. Il clou è nella giornata di domenica: in mattinata, alle 9.30, la commissione di lettura incontrerà i diaristi della lista d’onore e nel pomeriggio, dalle 16, Guido Barbieri e Monica D’Onofrio dialogheranno con gli otto finalisti, con ospite d’onore lo scrittore Antonio Scurati, al quale è stato assegnato il premio Città del Diario.

Dopo le letture di Mario Perrotta e Paolo Roscioli, arriverà il vincitore che uscirà da questa rosa: Debora Pietrarelli (La Nebbia), Eduardo Renato Caianiello (Dovunque la fisica fosse Fisica), Francesca Ingoglia (Partanna New York), Arnaldo Manni (Bisogna andare a Rodi), Ricciardo Vaghetti (Io credevo di far resistenza), Chiara Castellani (Sono nuovamente me stessa), Carla Persico (Il mio posto nel mondo) e Tito Zampa (Io sono un soldato della fuga).