I Diari di Pieve sono virali. L’Archivio trasloca online

PIEVE SANTO STEFANO

Emozioni dalla A alla Z che attraversano e incrociano la Storia, fatta di piccole grandi storie individuali, fatte di fragilità e gloria, di dolore e meraviglia, e che danno forma alla memoria. È finalmente online idiaridipieve.it, la piattaforma per la scoperta e la consultazione del catalogo dell’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano aperta a tutti: uno spazio di ricerca per studiosi, appassionati, curiosi dell’autobiografia di tutto il mondo. idiaridipieve.it nasce dalla collaborazione tra l’Archivio Diaristico Nazionale, il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell’Università di Siena e lo studio di progettazione multidisciplinare Dotdotdot.

È stato realizzato grazie al "bando per progetti congiunti di alta formazione" della Regione Toscana e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Il progetto vuole reinterpretare il concetto di archivio per rendere intuitiva e immediata la navigazione nel catalogo di Adn -oltre diecimila testi di varia natura che saranno messi man mano a disposizione- per raggiungere tutti i potenziali lettori vicini e lontani.

La consultazione è resa trasparente grazie a una divisione generale dei documenti per generi: diari, epistolari, memoria, autobiografia; l’ecosistema si avvale inoltre di tragitti tematici che favoriscono l’esplorazione dei contenuti attraverso percorsi di conoscenza sempre nuovi, coinvolgendo attivamente il pubblico di lettori. idiaridipieve.it sarà dunque un cantiere necessariamente aperto e in continua evoluzione, che alla data di oggi presenta i percorsi Atlante delle emozioni e Podcast. L’ideazione, la sintassi, la geografia di questo nuovo portale sono dei ricercatori Tiziano Bonini, Sara Ermini e Martina Magri dell’Università di Siena, e della squadra dell’Archivio Diaristico formata da Massimiliano Bruni e Filippo Massi e coordinata dalla direttrice Natalia Cangi.

La conservazione, valorizzazione, diffusione del patrimonio culturale custodito in Adn sono supportate dall’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e di diverse competenze creative maturate attorno ai nuovi media. L’Atlante delle emozioni è un originale viaggio nei diari attraverso il prisma dei sentimenti che si celano nelle pieghe dell’animo umano. Ogni "emozione" è accompagnata da una nota introduttiva e propone una selezione di brani tratti da diari, epistolari, autobiografie, offerti al lettore con un apparato di approfondimento costituito da immagini, reperti, materiali audio e video che vanno ad arricchire la lettura, proponendo un complemento digitale.

A.B.