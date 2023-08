I dannati dell’Autosole Code e un altro allarme

Non tiene più: ormai la prova del fuoco è stata fatta e rifatta mille volte, come neanche nei giochi Tv di Bonolis. E l’esito è sempre lo stesso: l’autostrada non ce la fa. E soprattutto non ce la fa nel tratto aretino.

La due giorni del primo controesodo non è stata neanche scandita da quegli incidenti che a volte paralizzano il percorso e moltiplicano le attese. Un pizzico di fortuna, il vento che gira a favore. Ma malgrado questo i problemi non sono mancati.

Per tutta la giornata chi transitava con famiglia, e spesso cane, al seguito si è ritrovato con i display della società autostrada e il servizio Isoradio a confermare code e rallentamenti.

E’ vero, siamo in uno degli snodi dell’estate, lì dove il ritorno a casa, così come era stata a suo tempo la partenza, è di massa. Ma il problema che l’autostrada non è uguale dappertutto.

La "strettoia" delle due corsie ormai riguarda quasi esclusivamente, almeno nella parte vitale del percorso, la zona aretina. Le lasciamo alle spalle qualche chilometro dopo Firenze, lì dove è in corso il cantiere di ampliamento che andrà fino ad Incisa. E poi addio. Niente tra Incisa e Valdarno, lì dove finalmente varchiamo il confine aretino. E meno di niente tra Valdarno e Arezzo. Mantenendo la linea gelosamente anche nei chilometri che dalla città si lanciano verso la Valdichiana puntando Roma.

E’ uno di quei dati che dovrebbero pesare ai tavoli, regionali e nazionali, ma avanzano solo a piccoli passi. E questo in fondo ad un’estate che ha visto quei chilometri aretini stramazzare con una frequenza mai vista. Piccoli incidenti hanno portato fino ad oltre dieci chilometri di coda, a volte nelle due direzioni, visti i rallentamenti legati ai curiosi.

Un caso? No, la regola, confermata ad ogni giro di calendario. E come in un impagabile film francese il peggio forse deve ancora venire. Già oggi siamo di fronte ad un altro bollino rosso implacabile. Una giornata nelle previsioni peggiore di quella di ieri: perché si sa, se vai in vacanza segui la partenza intelligente e ti muovi prima. Ma quando torni cerchi disperatamente di allungare le ferie a dismisura, come le braccia di Tiramolla. E poi metterti in strada. In un quadro sul quale pesa anche la mancanza di alternative: le condizioni della E45 non consentono di farne un bypass di ripiego. Infili l’autosole: e il segno della croce te lo fai comodamente in coda.