I custodi del decoro vigilano la Valdambra

Si chiama "I Custodi della Valdambra" ed è un nuovo progetto di manutenzione e cura messo a punto dall’amministrazione comunale di Bucine. Puntare sul decoro urbano. Questa la mission, per giunta in uno dei luoghi più belli della Toscana, al confine tra le province di Arezzo e Siena. Si punta a favorire la cultura del rispetto del bene comune e a sensibilizzare i cittadini verso comportamenti virtuosi e stili di vita sostenibili volti a migliorare la qualità della vita. Prevista anche la diffusione di una brochure, in cui vengono indicati comportamenti e regole da rispettare su alcune tematiche importanti come la raccolta differenziata, l’uso di erbicidi, il rispetto degli spazi pubblici e l’abbandono dei rifiuti. "Per questo progetto abbiamo stanziato 25 mila euro, derivanti dall’imposta di soggiorno, affinché in tutto il territorio comunale potessero attivarsi azioni di maggiore cura e attenzione verso l’ambiente, i centri storici e urbani e i borghi della Valdambra che rappresentano per la nostra amministrazione una priorità e un patrimonio su cui intendiamo continuare a investire", detto il sindaco Nicola Benini. Il servizio sarà attivo da aprile a ottobre e vedrà ogni mattina due addetti, coordinati dall’ufficio tecnico e muniti di un apposito mezzo, spostarsi nel territorio comunale per intervenire o su segnalazioni o per attività di natura ordinaria come la pulizia del manto stradale. "É grazie alla collaborazione di tutti che il nostro territorio può rappresentare un luogo in cui vivere bene sia per chi lo abita in quanto residente, che per i tanti turisti che ogni anno accogliamo – ha aggiunto il primo cittadino- La qualità della vita di ognuno è legata a quella comune e questa è una grande sfida che Bucine e la Valdambra lanciano ai suoi abitanti".