I criminali nella terra di Otello

Capitano tutte qui. Nel tratto aretino dell’A1, 50 chilometri e spiccioli, prima la morte di Sandri per mano dell’agente Spaccarotella, poi gli scontri tra romanisti e napoletani che bloccarono il traffico lo scorso anno, infine la sassaiola tra atalantini e juventini di ieri. La violenza degli ultrà esprime disagio e un concetto distorto di agonismo a livello patologico. Il calcio è un business che vive gestendo enormi interessi economici ma il Paese si esalta o si indigna per una bambina maleducata che dice "Juve merda" in diretta tv. In questo clima va ricordato l’impegno di Otello Lorentini che sarà inserito nel Giardino dei Giusti di Rondine. Ma a quasi 40 anni dall’orrore dell’Heysel il calcio non si è liberato dall’abbraccio dei criminali nascosti dietro una sciarpa.