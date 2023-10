I corsi di musica alla Filarmonica Castiglionese

Nuovi musicisti crescono.

è ripartita infatti una nuova stagione di corsi di musica alla Filarmonica Castiglionese di Castiglion Fiorentino.

È possibile iscriversi fin da subito presso la sede della Filarmonica, che si trova in via degli Scolopi. Le lezioni si terranno due giorni alla settimana, il lunedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 18. "La scuola musicale della Filarmonica Castiglionese" – si legge nel sito – " si pone come obiettivo la formazione teorica e pratica dei nuovi allievi, destinati ad aggiungersi all’organico del gruppo.

Agli studenti viene insegnata, in primo luogo, la lettura musicale secondo la tradizione della musica classica. Successivamente, insegnanti specializzati sui vari strumenti (dal flauto al clarinetto, passando per sax, tromba, trombone, corno, e tanti altri) introducono progressivamente gli allievi alla tecnica strumentale. Sono previsti anche momenti di esercitazione in gruppo, che da subito consentono di apprendere le basi della musica d’assieme".

Per informazioni e iscrizioni

è possibile scrivere a: filarmonicacastiglionese@ gmail.com.