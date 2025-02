I controlli antidroga arrivano nelle scuole. Agnelli: "Esito negativo"

"Per una volta un esito negativo in una scuola è un ottimo risultato". Il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli commenta così il controllo mirato antidroga coperato all’interno dell’Istituto Superiore "Giovanni da Castiglione". È stata la Polizia Municipale di Castiglion Fiorentino con l’ausilio del Gruppo Cinofilo della Polizia Municipale di Prato accompagnati da due esemplari di pastore tedesco, Tesla e Ritter ad eseguire il capillare controllo che ha interessato sia agli edifici sia le zone adiacenti alle strutture, come parchi e giardini. Controlli, che, come detto, hanno prodotto un esito negativo. "Ringrazio la Polizia Municipale di Castiglion Fiorentino che è sempre pronta e disponile e con cui collaboro costantemente", ha commentato il Dirigente Scolastico Sauro Tavarnesi. "Un ringraziamento va anche al Reparto Cinofili della Polizia Municipale di Prato, persone squisite, che più volte, in questi anni, è venuto a fare controlli nella nostra scuola. E sono contento, infine, che durante i controlli, fatti tutti i nostri plessi, non è stato trovato nessun tipo di sostanza e sicuramente anche questa è una buona notizia". Così, tra la sorpresa degli studenti, di buon mattino è partita l’operazione che si è protratta per tutta la mattina che ha visto, al termine, anche la visita del sindaco Mario Agnelli che soddisfatto ha ricordato come faccia piacere riscontrare che non sia emersa nessun tipo di detenzione illegale. Negli ultimi anni, la questione dell’uso di sostanze stupefacenti tra i giovani è diventata sempre più preoccupante. Le scuole, come ambienti educativi e formativi, si trovano in prima linea nella lotta contro la droga. I controlli antidroga nelle scuole rappresentano una strategia importante per prevenire e contrastare l’uso di sostanze tra gli studenti. I controlli spesso vengono anche accompagnati da campagne informative sui rischi legati all’uso di droghe, sensibilizzando gli studenti sui pericoli e sulle conseguenze. Solo nel mese di gennaio, i carabinieri della compagnia di Cortona avevano denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti tre diciassettenni, uno dei quali beccato mentre cedeva droga a dei coetanei fuori da una scuola superiore del cortonese. Un’operazione che ha permesso di stroncare una rete di baby spacciatori della zona. Laura Lucente