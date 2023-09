I confini storici delle Foreste. Oggi un vertice

In oltre 50 anni di attività ha ospitato studiosi e ricercatori di fama internazionale portando il Casentino alla ribalta negli studi umanistici e scientifici. L’Accademia Casentinese di Lettere, Arti, Scienze ed Economia, con sede nel Castello del Landino a Borgo alla Collina, su un poggio sopra il centro storico di Castel San Niccolò, anche questa estate ha sfoderato un programma ricco di eventi, fra conferenze, presentazioni di libri, incontri, mostre d’arte, concorsi di poesia e concerti, riconfermando il suo ruolo come polo di riferimento e scambio culturale attrattivo per la promozione e valorizzazione del territorio su scala nazionale. Stamani alle 10,45 il presidente del Gruppo Archeologico Casentinese, Massimo Ducci, parlerà su "La ricostruzione dei confini storici della Foresta Casentinese".

Fra i fondatori dell’Accademia, nell’ottobre del 1967, si annoverano casentinesi ‘doc’ come Dante Ricci, illustre penalista e dantista (che ricoprì la carica di primo presidente) e il notaio Giulio Vettori che per primo venne in possesso degli atti di una prestigiosa Accademia Buonarroti attiva nell’alto Casentino dal 1836 al 1847, che si decise di riportare a nuova vita seguendo le tracce di quella importante memoria storica.

Fiamma Domestici