I colossi dello streaming in città Valenti: occasione da non perdere

Un gemellaggio nel nome della musica e dei colossi internazionali dello streaming. A novembre la Fondazione Arezzo Wave organizza una due giorni di concerti al Teatro Tenda che potrebbe essere anche l’occasione giusta per legarsi ancora di più a Burbank, città nella contea di Los Angeles. Mauro Valenti è stato il primo a mettere in contatto le autorità statunitensi con quelle aretine grazie alla manifestazione Musexpo: Burbank è nota per essere il centro dell’industria dell’intrattenimento e per ospitare numerose aziende cinematografiche, studi televisivi e altre società legate al mondo dell’intrattenimento come Warner Bros., Walt Disney, Nbc Universal e Cartoon Network ma anche e soprattutto Netflix e Amazon Prime Video. Grazie al rapporto creato con la città di Burbank in America è in fase di organizzazione una tre giorni aretina per portare in città i vertici delle più importanti piattaforme tv e streaming dalla “capitale mondiale dei media”.

Tra il 10 e il 12 novembre dovrebbero essere presenti in città rappresentanti di Netflix, Universal Paramount Plus, Amazon Prime e Fox Tv.

Il tutto grazie a un accordo tra la Fondazione Arezzo Wave e le due fondazioni del Comune che riguardano

"Il nostro obiettivo da sempre – afferma Mauro Valenti – è promuovere Arezzo anche come possibile luogo per sceneggiati e serie di caratura planetaria. La Fondazione Arezzo Wave parteciperà con un terzo delle spese di accoglienza della delegazione. Per loro poi sarà deciso che tipo di percorso e pacchetto creare ad hoc al fine di rendere la loro permanenza più strategica possibile".

Valenti, durante una breve conferenza stampa allo Spazio Morini, stesso ha già avuto colloqui con il sindaco Ghinelli che ha dato parere favorevole e ha coinvolto le due fondazioni dell’amministrazione comunale.

All’arrivo dei dirigenti delle grandi piattaforme di streaming si accompagnerà una due giorni di musica internazionale sabato 11 e domenica 12 novembre al Teatro Tenda in zona Ipercoop con le esibizioni di Vella e Madyx, due delle nuove star americane portate qui dall’agenzia A&R Worldwide, la stessa che ha lanciato Kate Perry, Coldplay e Adele. "Ma i tempi stringono" avverte Mauro Valenti.