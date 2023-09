I Civici di Terranuova "Sì alle Primarie": Appello per l'Elezione del Sindaco 2024

TERRANUOVA

Diciannove esponenti della società civile terranuovese intervengono nel dibattito politico in vista delle elezioni amministrative del 2024. E lo fanno con una lettera aperta alla città e alle forze politiche della coalizione Insieme per Terranuova affinché si tengano le primarie per individuare il prossimo candidato a sindaco. "Abbiamo letto in questi giorni sulla stampa – si legge nella nota – la riflessione avanzata da Mauro Di Ponte per sottolineare l’importanza delle primarie come metodo di selezione del prossimo candidato sindaco della coalizione che attualmente amministra Terranuova Bracciolini. Una proposta che ci trova ampiamente concordi e che vogliamo sostenere. Da tempo ormai siamo abituati a prendere parte al processo di scelta dei candidati: è stato così dieci anni fa e vorremmo che questa tradizione democratica potesse rinnovarsi anche in vista delle prossime elezioni amministrative". L’appello vede tra i firmatari figure di spicco che operano nel tessuto economico e sociale locale, tra cui Daniele Landi di Arkadia, l’architetto Valentina Ermini, la commerciante Veriana Stagi, il direttore generale del Terranuova Traiana Simone Finocchi e gli imprenditori Carmine Mavino e Cristina Tagliamento, fino a Leonardo Ciarponi, capogruppo di Insieme per Terranuova in quota Pd.

"In questi anni – prosegue la lettera – abbiamo visto crescere Terranuova, per opportunità di lavoro, vitalità associativa, opere, servizi ed appuntamenti culturali. La partecipazione e il dialogo sono valori che costituiscono la base della nostra identità e alimentano quel senso di appartenenza che tanto è cresciuto in questi anni. Valori che conoscete bene anche voi e siamo fiduciosi che vorrete alimentare preferendo un percorso che preveda le primarie come metodo di scelta del prossimo candidato sindaco e della lista elettorale".

F.T.