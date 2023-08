Anche ad agosto i contatti dei centri zonali del servizio "Ascolto Donna" restano attivi. In Valdarno lo sportello aperto a San Giovanni sarà il martedì dalle 9 alle 12 all’interno del distretto socio sanitario, il lunedì con orario 9,30-12 e mercoledì dalle 15,30 alle 19 è invece aperto lo sportello della associazione Eva con Eva a Montevarchi in via Garigliano all’interno della Misericordia.