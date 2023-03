I capricci di Paganini, "Arezzo Nascosta" dentro Lebole Maison

La seconda Stagione di Musica da Camera di Oida "Arezzo Nascosta" continua oggi alle 17 da Lebole Maison con una visita guidata allo spazio espositivo. All’interno è racchiusa la grande storia dei due marchi, In Lebole e Lebole Gioielli. Lo stile Lebole entra nel mondo del gioiello grazie a Nicoletta e Barbara, rispettivamente figlia e nipote di Mario Lebole, fondatore insieme al fratello negli anni ’50 dell’Uomo "in Lebole" in voga negli anni 50 e che rivoluzionò il mondo della moda maschile. Alle ore 17:30 l’attenzione si focalizzerà sul concerto che vedrà protagonista il talentuoso violinista Leonardo Ricci, il quale eseguirà tutti e 14 "I Capricci di Paganini".

Alla domanda sul perché di una scelta così audace, racconta che la decisione è nata in seguito ad una sfida personale che inizialmente pareva impossibile, ossia studiare tutti i capricci per poi suonarli in concerto, consapevole che essi non sono solo composizioni tecnicamente moto complesse, ma anche bellissime pagine di musica violinistica. Ecco quindi vinta la scommessa di Leonardo che paragona questa sua esecuzione ad un lungo giro sulle montagne russe.

Il musicista, che ha già vinto numerosi premi in concorsi nazionali ed internazionali, sarà introdotto dall’ intervento degli alunni della classe di violino della Scuola Secondaria di primo Grado musicale "Bernardo Dovizi" di Bibbiena, guidati dalla Professoressa Anna Tenore.

Al termine dell’evento è prevista la consueta degustazione di vino, in abbinamento al programma, guidata dal sommelier Stefano Agnoletti a cura di Ais Associazione Italiana Sommelier – Delegazione di Arezzo.

La rassegna prosegue fino a maggio, il calendario è online su www.oidarezzo.it, tutti i concerti si tengono alle ore 17:30 con ingresso libero. La visita guidata è alle 17 e la partecipazione deve essere prenotata all’indirizzo: [email protected]