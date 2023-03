I cantieri della rabbia Protesta piazza Sergardi "La zona pedonale penalizza i nostri negozi"

di Laura Lucente

Incassi dimezzati. I lavori in piazza Sergardi a Camucia stanno mettendo a dura prova le attività che gravitano intorno all’area del cantiere che dai primi di gennaio sta trasformando il parcheggio in una zona pedonale. Un progetto voluto fortemente dall’amministrazione comunale guidata da Luciano Meoni nato con la volontà di creare, proprio in Piazza Sergardi, un punto di ritrovo e di socializzazione, ma in questo momento stanno creando non pochi mal di pancia. Maurizio Paci, titolare dell’Hosteria Pizzico è sconsolato. "Prima del cantiere avevo a pranzo una media di 30 persone, ora ne ho appena 4 o 5 al giorno. Un’evidenza lampante di quanto ho perso. La gente non trovando parcheggio nelle vicinanze non si ferma più nemmeno per un pasto veloce.

Questa ulteriore mazzata dopo il periodo legato all’emergenza Covid, francamente, non ci voleva proprio. Purtroppo, tutta una fetta di clientela di passaggio è sparita e questo non mi permette di mantenere i posti di lavoro ai miei dipendenti. Siamo rimasti solo io e la mia compagna a lavorare. Sinceramente questi parcheggi erano davvero essenziali per questa parte della frazione". Della stessa opinione e con i medesimi problemi anche Marco Zucchini proprietario del tabacchino di via Gramsci che si trova proprio di fronte al cantiere della piazza. "Raccolgo tanti malumori dei miei clienti sulla scelta di pedonalizzare questa area. In molti ritengono questo intervento inutile e dannoso. Anche i parcheggi che dovrebbero essere realizzati in via Lauretana e via Regina Elena non compenseranno quelli persi e non saranno funzionali a negozi come il mio. Anche per Zucchini la perdita di fatturato è significativa. "Registro per il momento il 35-40% in meno e temo che non sia finita qui. Lavoravo molto con clientela di passaggio che ora non si ferma più. Per altro c’è anche poca tolleranza da parte degli agenti della polizia municipale che fanno multe alle auto in divieto di sosta anche per pochi minuti. Capisco che ci sono regole, ma in questa fase non sarebbe male anche un po’ più di flessibilità". "Sono nel cuore del cantiere e vivo fortemente il disagio – racconta con molta amarezza Gabriele Fabianelli titolare dell’Extra Bar di piazza Sergardi - continuo a pensare che questa scelta sia la più sbagliata che si poteva prendere. Ho perso almeno il 60% della mia clientela abituale sono stato costretto a tenere a casa due dei tre dipendenti che avevo. Senza contare che sommo tutto questo ad un aumento esponenziale dei costi di energia elettrica. Se andrò avanti così da qui a fine lavori avrò perso almeno 50-60 mila euro di incasso. Nemmeno nel periodo del Covid ero arrivato a tanto. Oltre al danno la beffa di non avere idea se ci saranno eventuali aiuti per superare questo periodo.".Anche Fabianelli lamenta scarsa flessibilità della polizia municipale, che "anzi sta quasi pattugliando di più questa zona rispetto a prima".