I cani fiutano la coca sugli abiti. Arrestato pusher durante controllo

Spacciatore pizzicato grazie al fiuto del cane. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Arezzo, in un quadro di prevenzione ai contrasti di traffici illeciti per la tutela della sicurezza economico-finanziaria, ha continuato l’attività di controllo del territorio nei principali punti nodali della rete stradale provinciale. In tal senso, nei giorni scorsi, i colleghi della compagnia di San Giovanni Valdarno assieme alle unità cinofile del primo nucleo operativo metropolitano di Firenze, sulla strada regionale 69 del comune di San Giovanni, hanno controllato un uomo, su insistenza dei cani antidroga che grazie al loro fiuto avevano rilevato una possibile presenza di traccia di stupefacenti sulla persona o sulla sua automobile. Una volta identificato l’uomo, cittadino straniero, residente sempre a San Giovanni, anche a fronte di un atteggiamento indeciso e nervoso, si è deciso di sottoporlo a perquisizione immediata nella sua abitazione rinvenendo 144 grammi di cocaina suddivisa in due panetti e una cifra di 1.930 euro provento, molto probabilmente, dell’attività di spaccio. Oltre a questo sono stati trovati un bilancino di precisione, del cellophane e materiale plastico per il confezionamento degli stupefacenti stessi. Accertata la responsabilità dell’uomo, è stato posto immediatamente in arresto e trasferito alla casa circondariale di Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria inquirente con l’accusa di illecita detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Tale attività di servizio si inserisce nel più vasto ambito delle iniziative promosse dalle fiamme gialle a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti che, da un lato, genera flussi finanziari illeciti e dall’altro desta immediato allarme sociale tra i cittadini.

L’indagato, al momento, essendo nella fase delle indagini preliminari, deve presumersi innocente fino a eventuale pronuncia irrevocabile di condanna. Non è il primo episodio del nuovo anno che vede protagonisti i militari della compagnia di San Giovanni assieme alle unità cinofile; lo scorso febbraio, all’uscita del casello autostradale Valdarno, grazie proprio all’ausilio dei cani antidroga, sempre un cittadino straniero fu trovato in possesso di droga e nella successiva perquisizione nel luogo di residenza, nel comune di Cavriglia, vennero rinvenuti 81 grammi di cocaina, 862 grammi di hashish suddivisi in vari panetti, 2 bilancini di precisione, diversi cellulari e materiale per il confezionamento oltre a una pistola scacciacani e 55 munizioni tutto illecitamente detenuto.