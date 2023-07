I campioni del lavoro a Arezzo e Fortezza: ecco l'elenco degli imprenditori

AREZZO

Consegnati in Fortezza i premi "Fedeltà al lavoro e sviluppo economico 2023", il riconoscimento della Camera di Commercio, nato nel 1952. I riconoscimenti sono andati ad imprenditori ed aziende della nostra provincia che si sono distinti in cinque specifiche categorie. Ecco in dettaglio i 41 vincitori della trentanovesima edizione. Per l’impegno imprenditoriale: Violi, LP. Computer, Cine Foto Ottica Marco di Giramondi Marco,Galatea Viaggi di Bencini Alessandra, Emporio Alterini Snc dei F.lli Alterini, Galvanica Formelli, Menci Luciano "Floricoltura", Alfa, Azienda agricola Tonioni di Tonioni Giovanni e Antonio Società Agricola, Azienda agricola Bennati Giordano, Enoteca Charleston. Nella categoria Internazionalizzazione: Tunia società agricola, Azienda agricola Le Selve di Vallolmo di Orlandi Claudio, Omega Art, Azienda agricola Fregnan di Sarocchi Maria Grazia,Seeley International Europe, Base Alimentare,Together In Tuscany di Perathoner Denys 8. Bieffe 2000.

Per Innovazione - digitale impresa 4.0: Azienda agricola Fortezzi, Società agricola, Settore 8,Materazzi Ricami, Tenuta Prato al Sole S.S. Società agricola, Azienda agricola Bani Gabriele, Centro Chirurgico Toscano, Cortonese Carni. Nell’imprenditoria femminile: Free Look di Masetti Roberta, Speakeasy, Officine del Gusto, Immagine di Franci Debora e Franci Barbara, Azienda agricola Le Mura di Bianconi Sara, Azienda agricola Bonatti Anna Maria, Arron, Azienda agricola Foianesi Roberta. Nell’Imprenditoria giovanile: Junior Pack, Binderclick di Pagliai Lorenzo, Biobenessere B&B di Valentino Cannas, Regi Alan, Azienda agricola Benedetto James Lewis, Ortopedia Menicalli, Società agricola Matrignano.