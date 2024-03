I campanelli d’allarme sull’economia

Prima la gelata delle esportazioni, poi il crollo dell’occupazione giovanile. Iniziano a suonare troppi campanelli d’allarme sull’economia aretina che sembrava aver reagito meglio di altre allo choc del Covid. Invece il 2024 è un anno di bruschi risvegli: i motivi della scarsa partecipazione dei giovani aretini al mercato del lavoro sono in parte culturali, in parte legate alla mancanza di orientamento e alla non corrispondenza tra la formazione e le prestazioni richieste dalle aziende.

La disoccupazione dei giovani, solo uno su cinque ha un lavoro, non sembra legata alla propensione delle imprese a sfruttare i giovani lavoratori ma esiste un problema reale di formazione di cui in generale le forze politiche e i sindacati dovrebbero preoccuparsi di più.