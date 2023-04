I brand del lusso e l’effetto legno "Arredo le ville delle star nel mondo"

di Lucia Bigozzi

Non solo moda e gioielli. Brilla anche il legno nella tripletta dorata che traina l’economia aretina. I grandi marchi del lusso puntano sulla qualità dei prodotti e la professionalità degli imprenditori, tra i più richiesti dai mercati nazionali e internazionali. Circa trecento le aziende che raccontano la tradizione aretina della manifattura nel settore legno, con un indotto molto ampio e una filiera che, sopratutto con il Bonus edilizio e la gamma di agevolazioni legate alla casa, si allarga ai serramenti, all’edilizia, passando per componentistica, design e arredamento. Milioni di fatturato, centinaia di posti di lavoro.

Sono gli artigiani aretini a realizzare gli interni delle Maison e gli showroom nel mondo. "Abbiamo grandi realtà imprenditoriali, penso ad esempio all’ambito delle cucine che ha avuto un’evoluzione importante, raggiungendo un livello qualitativo altissimo e molto richiesto dal mercato", dice Ferrer Vannetti descrivendo il mondo nel quale si muove da imprenditore. La sua azienda, in Valtiberina (con sedi anche in Piemonte e Friuli Venezia Giulia) lavora con i grandi marchi della moda e, sopratutto, con i protagonisti del jet set cinematografico e dello spettacolo. "Operiamo su tre filoni produttivi, uno dei quali riguarda la produzione di pavimenti. Realizziamo prodotti molto particolari e di fascia altissima. Collaboriamo con brand del lusso e tra questi Gucci: uno degli ultimi lavori eseguiti riguarda palazzi di rappresentanza della Maison. Abbiamo arredato le ville di attori e cantanti celebri con i nostri pavimenti". Lo sottolinea con l’orgoglio di chi compete nel mondo puntando su innovazione e creatività. Vannetti analizza l’andamento dei primi mesi dell’anno evidenziando una crescita complessiva del comparto pari al 20-30 per cento rispetto a un 2022 che aveva già segnato, in maniera decisa, l’escalation.

Ma c’è una connotazione, tutta aretina, sulla quale si sofferma: "L’arredamento segnala un innalzamento del gusto. Oggi arredare un ambiente significa farlo su misura e secondo il proprio stile. È una tendenza molto netta a livello provinciale, attraverso la quale si può misurare anche il livello di benessere delle comunità. Da questo punto di vista, Arezzo rappresenta un’isola felice perchè esiste una cultura del bello che crea un effetto domino anche in altri settori". L’imprenditore (oggi al timone di Arezzo Fiere) è al timone di un’azienda che dà lavoro a una trentina di persone e a cinquanta nell’indotto diretto, ovvero imprese che lavorano in esclusiva, esporta i prodotti in tutto il mondo e ha chiuso il 2022 con un fatturato che supera i dieci milioni.

"Siamo una piccola azienda ma per mantenere qualità ed eccellenza non è necessario avere grandi numeri", osserva ragionando sul momento "up" che il comparto sta attraversando anche sull’onda lunga del Bonus edilizio. "Complessivamente, abbiamo avuto e stiamo vivendo una fase di grande rinascita; in questo momento c’è un rallentamento legato anche alla congiuntura internazionale e agli effetti della guerra in Ucraina, tra i Paesi dell’Est più impegnati nel commercio di legname". Tuttavia, le previsioni per i prossimi mesi indicano una marcia con la freccia rivolta in alto.