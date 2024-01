"I Bastioni sono terra di nessuno". Il grido d’allarme dei negozianti:: "Così non possiamo andare avanti"

di Gaia Papi

AREZZO

"La situazione sta precipitando. Non possiamo più lasciare il minimo spazio al degrado, alla microcriminalità, alla paura che da tempo sta dilagando ai Porcinai". Sono preoccupati e arrabbiati i negozianti che hanno le attività intorno alla striscia di terra che divide la stazione dal centro. Al punto che "nei prossimi giorni chiederemo un confronto con il Comune e il prefetto" spiega Cinzia Donati, dell’ Ottica Centro Oftalmico. E Antonella Neri rilancia: "Aggressioni, spaccio, uso di droga, rapine, furti". Riferisce un episodio che non dimenticherà: "Un 23enne è entrato in negozio e ha arraffato cinque occhiali di Chanel, valore circa duemila euro, che ha rivenduto in un bar a Campo di Marte". È la stessa esasperazione che torna nelle parole di Luca Lazzeroni, dell’Enoteca Michelangelo: "Tra noi negozianti facciamo gruppo, per cercare di non lasciare la zona in balia dei malintenzionati. Ma ci sentiamo abbandonati". Il cahier des doleances si allunga con la testimonianza di Mauro Bidini, del Bidini Calzature, in via Guido Monaco: "È difficile lavorare così. Devi continuamente guardarti le spalle. Guai a commettere un errore, come lasciare il locale incustodito per pochi minuti". E aggiunge: "Spesso, quando sono solo in negozio e devo scendere in magazzino, ci penso bene prima di farlo. Talvolta ho rinunciato alla vendita, piuttosto che lasciare il negozio incustodito". E c’è anche timore a lasciare da sole in negozio "mogli, madri, collaboratrici" continua Gianni Tei, del Bar Tabaccheria omonimo in via Spinello. "Quando fa buio nei Porcinai è sesso, droga e Rock’n’Roll. C’è di tutto, anche se la situazione è critica a qualsiasi ora. Ieri l’ennesima scazzottata. Il rischio è finoire vittima delle loro scorribande". Daniele D’Incognito, parrucchiere titolare del Blue Team in via Vittorio Veneto non usa giri di parole: "Da un anno sono costretto a chiudere la porta a chiave e a mettere un campanello per le clienti, ma nonostante questa misura di protezione, mi sono ritrovato ubriachi a colpire la vetrina e insultare una cliente".

Ma "un bar non può mettere un campanello all’ingresso", gli gfa eco Lazzeroni e "così non posso più lasciare la mia mamma da sola. I furti "sono praticamente all’ordine del giorno nei negozi vicini al sottopasso" raccontano i commercianti. E a proposito dei progetti di riqualificazione dell’area, Tei e Neri rilanciano: "Bene, ma abbiamo bisogno di sicurezza, di un presidio di forze dell’ordine e illuminazione adeguata". E Bidini incalza: "La zona è abbandonata, nonostante sia il biglietto da visita della città, luogo di passaggio di turisti e pendolari. Nel periodo della Città del Natale avevamo chiesto che si potesse estendere ai Porcinai, due o tre casette anche qui, per iniziare a riappropriarci del territorio".