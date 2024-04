I bambini super-sentinelle antidegrado dei treni

Siamo partiti dalla stazione centrale. Ad accoglierci c’era il personale del Dopolavoro ferroviario. Noi, venticinque bambini del Convitto Nazionale, siamo saliti con calma sul treno. C’era posto per tutti su due comodi vagoni. Dal finestrino ci godevamo il paesaggio. Dopo pochi minuti, siamo arrivati alla stazione di Pescaiola. Abbiamo visitato la sala di controllo operativo della capostazione e ci sono state spiegate le sue mansioni. Stavamo in silenzio perché la signora svolgeva operazioni importanti come dirigere la circolazione dei treni, i loro movimenti e le manovre che devono effettuare sui binari. Gli addetti di La Ferroviaria Italiana e del Trasporto Ferroviario Toscana che ci hanno spiegato come vengono eseguiti i controlli, la manutenzione e gli interventi di riparazione dei treni. Abbiamo anche visto due locomotive a vapore.

È stato emozionante visitare l’interno di una carrozza ferroviaria del 1900 con sedili di legno, tende damascate e piccoli quadri con opere di pittori famosi. Quando siamo scesi, di fronte a noi c’era un altro treno. Era fuori servizio, i vagoni ricoperti di scritte e disegni realizzati con gli spray dai writers. Ci siamo seduti al suo interno ma dai finestrini non si vedeva niente, solo buio. Ci siamo aginati un viaggio in quelle condizioni e abbiamo pensato all’ingente costo per la pulizia. Diciamo "no" al vandalismo. Il treno è un mezzo di trasporto che appartiene a tutti e che ci accompagnerà in tante tappe della vita.