I bambini del Convitto in visita alla stazione di di Lfi a Pescaiola

Arezzo, 20 marzo 2024 – Oggi, alla stazione di Pescaiola, le quinte classi del Convitto Nazionale hanno partecipato ad una visita didattica organizzata dal Dopolavoro Ferroviario di Arezzo, in collaborazione con LFI (La Ferroviaria Italiana) e TFT (trasporto Ferroviario Toscano ) e la scuola.

La giornata si inserisce nel progetto “scuola ferrovia” che da tempo si propone di far scoprire ai bambini delle scuole della provincia come funziona un treno e quali sono le procedure per la sua manutenzione e come si guida.

I bambini hanno avuto modo di osservare da vicino il lavoro svolto dagli addetti di LFI/TFT e di scoprire come vengono eseguiti i controlli di routine, la manutenzione e gli interventi di riparazione necessari per garantire il corretto funzionamento dei treni.

I bambini hanno potuto anche visionare due locomotive a vapore d’epoca ed una carrozza ferroviaria della prima metà del 1900 di LFI con i sedili in legno e gli arredi dell’epoca. Il progetto che vede coinvolto il Gruppo LFI, il Dopolavoro Ferroviario e le Scuole- afferma Bernardo Mennini Presidente di LFI- si propone di sensibilizzare bambini e ragazzi al mondo della mobilità su ferro ed alle innumerevoli possibilità che offre per muoversi nella nostra provincia.

I ragazzi sono arrivati questa mattina dalla stazione di Arezzo sino a Pescaiola in treno e con lo stesso mezzo sono tornati a scuola, cosi’ avranno potuto apprezzare la comodità e velocità nell'utilizzare un treno. Il treno li accompagnerà in tante tappe della loro vita futura,sia per lo studio, che per svago o per lavoro.

Il treno è un mezzo utile, comodo ed ecologico per muoversi - dice Maurizio Seri Amministratore Unico di TFT. e vogliamo che lo sentano “proprio” sin dalla più tenera età. In particolare, è stata posta l'attenzione sulla sensibilizzazione dei bambini riguardo ai danni causati dai writers, che danneggiano i treni con i loro disegni e costituiscono un grave problema di degrado è molto costoso per la pulizia ed il ripristino.

Dipingere un treno è un atto di vandalismo grave e disagevole. L'obiettivo è far condividere ai bambini che il degrado ed il vandalismo di un treno è equivalente al fatto di trovare, la mattina, l'auto dei genitori con la quale li accompagnano a scuola, tutta dipinta nella fiancata e nei vetri, rendendola praticamente inutilizzabile.

E’ un atto di assoluta inciviltà che danneggia un bene che deve essere visto come uno dei propri mezzi di trasporto a disposizione . Li abbiamo accompagnati all’interno di un vagone che è stato dipinto esternamente con gli spray, facendogli vedere quale disagio prova il passeggero che non può più vedere all’esterno né la luce del sole, né il panorama.

L'obiettivo - conclude Bernardo Mennini- è quello di sensibilizzare i bambini a rispettare i beni pubblici e a diventare delle “sentinelle antidegrado” dei treni, condividendo il fatto che il treno è un mezzo di trasporto importante e che appartiene a tutti, quindi anche a loro, e che non si deve vandalizzare.

L’obiettivo è che si facciano portatori, presso i coetanei,amici ed anche adulti, di questo messaggio volto a dire “NO” al degrado dei treni. Questa visita ha permesso ai bambini di acquisire nuove conoscenze e di sviluppare un maggiore senso di responsabilità verso il patrimonio comune, aiutandoli a diventare cittadini consapevoli e rispettosi.