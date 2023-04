I 5 Stelle "Troppe spese per l’energia"

SAN GIOVANNI

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale si votava, tra le altre voci, la proroga per altri 20 anni della società consortile energia Toscana. Il Movimento Cinque Stelle, con il capogruppo Tommaso Pierazzi (nella foto), ha espresso voto contrario motivando la decisione con alcuni dati oggettivi. Già quattro anni fa fu proposto, alla giunta neo eletta, di visitare tutti i contratti che le varie piattaforme di committenza pubblica proponevano agli enti in tema di efficientamento energetico. Tra questi, stando a quanto dichiarato dai pentastellati, esisteva una concreta possibilità di accedere ad altre situazioni che avrebbero fatto risparmiare diverse migliaia di euro già dal 2019.

"E invece – afferma lo stesso Pierazzi – abbiamo seguito Cet che di fatto con la sua consulenza ha ritardato i lavori di sostituzione con le luci a led, stipulando un contratto che non tiene conto delle nuove tecnologie in materia di efficientemento energetico. Sistemi integrati che ormai sono diventati la base di ogni contrattazione. Già nel 2019 potevano stipulare contratti che prevedevano la sostituzione dei lampioni compresa la base ed avere per le vie cittadine sensori di movimento che li avrebbero accesi o spenti al passaggio di pedoni, ciclisti o veicoli. Pensate quanto avremmo risparmiato nel 20212022 in piena crisi energetica? Solo oggi è stata avviata la sostituzione delle luci alogene con quelle a led con quattro anni di ritardo e con notevoli aggravi di spese per i cittadini. Troviamo anche paradossale che sia l’opposizione, l’unica forza politica in consiglio comunale ad accorgersi di quanto stia accadendo".

Massimo Bagiardi