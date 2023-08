I 5 Stelle di San Giovanni. “Valori di inquinamento alti in viale Gramsci”

Arezzo, 08 agosto 2023 – "Da quando sono iniziati i lavori di riqualificazione in viale Gramsci la centralina dell’aria lì presente ha certificato per ben quattro volte i dati di PM10 più alti di tutte le altre centraline poste sul territorio regionale. I numeri sono reperibili sul sito dell'Arpat". La "denuncia" arriva dal capogruppo del movimento 5 Stelle di San Giovanni Tommaso Pierazzi, che segnalato, in particolare, i valori registrati nei giorni 12 e 24 luglio quando i dati di PM10 hanno superato la soglia d’allarme per la salute umana posta 50 µg/mc.

“Siamo molto preoccupati per quello che sta accadendo - ha detto Pierazzi - Purtroppo si sta verificando quello che andiamo dicendo da quando abbiamo visto il progetto di riqualificazione e cioè che abbattere i tigli farà schizzare alle stelle i valori di PM10, con conseguenze che potrebbero colpire proprio la salute di chi abita tutto il quartiere. Come Movimento 5 Stelle sono anni che chiediamo una riqualificazione dell’intera area ormai degradata per la mancanza decennale di manutenzione, ma che mettesse al primo posto sicurezza stradale e sicurezza della salute. Aver abbattuto i tigli già presenti nel viale è stata una scelta scellerata che ripagheremo non solo esteticamente ma soprattutto con i valori preoccupanti di inquinamento in costante aumento".

“Oggi analizziamo il valore delle polveri sottili, ma viale Gramsci è da anni una strada con i valori di biossido d’azoto elevatissimi - ha proseguito l'esponente dei 5 Stelle - Oltre ad essere una via spesso che spesso viene menzionata sulle cronache locali per i tamponamenti che regolarmente lì avvengono, c’è un traffico intenso specialmente nelle ore di punta. La mattina, per l’arrivo dei pullman scolastici e la sera per chi esce da lavoro. Non aver previsto una soluzione a queste problematiche rende il progetto inadeguato a quello che serviva ai cittadini".

Secondo Pierazzi si doveva procedere col mettere in sicurezza viale Gramsci e via Firenze con una rotatoria, prevedere la sostituzione dei tigli “malati” con altre piante, ma non abbatterne 33 "compromettendo la capacità totale di assorbire inquinanti dell’intero filare. Ovvio che negli anni i marciapiedi erano diventati dei veri e propri ostacoli specie per chi aveva difficoltà a deambulare, ma si poteva optare per altre soluzioni che i cittadini avrebbero apprezzato ma che non sono state prese in considerazione - ha proseguito - Purtroppo San Giovanni continua a vedere abbassata l’attenzione alla salute dei cittadini con continue scelte che non vedono studi attenti e soluzioni efficienti al problemi. Abbiamo già vissuto sulla nostra pelle l’annuncio di opere “necessarie” per la comunità come la discarica di Podere Rota, Borgo Arnolfo e l’acquisto del Teatro Bucci, ma evidentemente si preferisce perseverare nell’errore".