I 14 ospiti della Rsa tornano a casa Tre mesi di lavori nella struttura

di Francesco Tozzi

È iniziato ieri mattina il rientro a Castelfranco di Sopra degli ospiti della casa di riposo. I 14 anziani erano stati trasferiti lo scorso 19 gennaio in una struttura di Pescaiola per consentire i lavori di miglioramento sismico dell’immobile. I nonni della Rsa "Cellai-Donati-Brachetti-Polverini" potranno dunque tornare in un luogo a portata di mano per i propri parenti, chiusa la parentesi degli spostamenti fino ad Arezzo per una visita o un semplice saluto. A dare la notizia è stata l’amministrazione comunale di Castelfranco Piandiscò che, attraverso una nota, ha illustrato i dettagli dell’operazione. "I lavori - si legge nel documento - sono durati circa 60 giorni ed hanno riguardato il consolidamento sismico della struttura sia interna che esterna, oltre ad altri lavori di manutenzione ordinaria interna degli ambienti utilizzati dagli ospiti. L’importo dei lavori, al netto dei costi correlati allo spostamento in totale sicurezza degli ospiti, è stato di circa 100mila euro, finanziati in parte con fondi statali e in parte con fondi comunali.

Per quanto riguarda l’esterno, invece, i lavori proseguiranno nelle prossime settimane con il restauro completo della facciata dell’edificio". Gli amministratori del comune unico hanno scelto di dare priorità ai lavori interni perché ciò rendeva necessario lo spostamento degli anziani dalla struttura in cui sono soliti alloggiare. "Un sentito ringraziamento - prosegue la nota diffusa dalla giunta Cacioli - va all’impresa esecutrice, alle maestranze, al personale del Comune e al direttore dei lavori, l’ingegner Paolo Bianchini, che hanno permesso la realizzazione dell’opera in tempi brevissimi. Altro importante ringraziamento va alla Cooperativa Koinè che ha permesso il soggiorno temporaneo degli ospiti presso la propria struttura di Arezzo.

L’Amministrazione intende esprimere la propria gratitudine alle Misericordie del territorio che hanno garantito gli spostamenti, ai medici di medicina generale che hanno continuato a garantire l’assistenza agli anziani nonostante la distanza". Il trasferimento degli ospiti della Rsa scatenò a suo tempo un vespaio di polemiche. A puntare il dito contro la maggioranza fu il gruppo dei Democratici per il Comune, che accusò l’amministrazione comunale di aver affrontato con "superficialità e disimpegno" nei confronti delle famiglie un intervento assai delicato. Fu poi il sindaco Enzo Cacioli a rispedire le osservazioni al mittente, affermando di aver agito di concerto con la Asl soltanto dopo aver ricevuto il benestare dei parenti.