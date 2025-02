Hsg, vertice con la proprietà: "Aspettiamo solo 5 giorni"

Soltanto cinque giorni a far data daierii: questo il tempo entro il quale la Cgil ha chiesto di incontrare l’Amministratore unico della Toro Wood e la curatrice fallimentare. In caso di mancata risposta alla lettera inviata, il sindacato e i lavoratori chiederanno l’intervento del Prefetto.

"La situazione è ormai chiara – commenta Alessandro Mugnai, dirigente della Filctem Cgil. Gli operai e la Hsg vogliono continuare a lavorare. La Toro Wood no. Questa società ha solo bisogno di avere un capannone vuoto per stiparci le sue merci. In un mondo senza regole forse lo potrebbe anche fare ma in questo no. La gara prevedeva non una scatola vuota ma una scatola piena e cioè un ramo d’impresa. Se la Toro Wood vuol lavorare nel settore tessile, discutiamone. E’ per questo che abbiamo chiesto un incontro sia a questa azienda che alla curatrice fallimentare".

La Cgil vuol sapere, in un incontro diretto, quali siano le intenzione della Toro Wood che non era stata invitata all’ultimo incontro in Prefettura. "Non accettiamo indiscrezioni, voci, ipotesi di mezze soluzioni. I lavoratori hanno diritto di conoscere il proprio futuro e di agire, sindacalmente e legalmente, di conseguenza. Fondamentale è che nessuno si illuda che l’esito della gara sia la parola definitiva, quella che chiude questa brutta storia".

La Cgil è convinta che nessuno, ad iniziare dalle istituzioni locali, possa accettare che si chiuda un’attività produttiva, attiva e di eccellenza, per far posto a un deposito di carbone. Da dicembre scorso la Toro Wood Invest Hdp che ha sede a Pratovecchio Stia si è aggiudicata il bando per acquisire lo stabilimento di Castel San Niccolò. Alla svolta imprenditoriale non è seguita la comunicazione da parte del nuovo proprietario su quale sarà il destino della produzione e sopratutto dei lavoratori, lamentano i sindacati.

La Toro Wood è specializzata nella commercializzazione di combustibili, solidi, liquidi e gassosi. Un altro mondo rispetto all’alta moda. Da qui le parole nei giorni scorsi di Alessandro Tracchi, leader provinciale della Cgil e Alessandro Mugnai della Filctem spiegano: "Il nuovo proprietario non si è ancora presentato. Non è un bel biglietto da visita. E ricordiamo che due mesi fa, esattamente il 28 dicembre, non ha acquistato soltanto uno stabile ma anche un ramo d’impresa florido dove trovano impiego quattordici maestri artigiani di grande valore".