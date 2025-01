Hsg, lavoratori all’asta: storie casentinesi

Arezzo, 28 gennaio 2025 – Erano tranquilli: l’azienda andava bene e il lavoro c’era. Poi un “piccolo” dettaglio burocratico: un’asta per la vecchia impresa che sembrava un ostacolo facilmente superabile. Così non è stato e i 14 lavoratori della Hsg sono adesso appesi a un filo.

Ecco alcune delle loro storie. Andrea ha 43 anni e alle spalle una vita cucita con il filo di lana. Aveva cominciato a fare piccoli lavori al Lanificio del Casentino durante le vacanze scolastiche. Poi un corso di meccanica per imparare a montare i telai. Quindi l’assunzione alla Vignali, l’azienda dalla quale ha Hsg ha rilevato l’attività.

“Nel 2022 i segnali di crisi erano evidenti e colsi l’opportunità di lavorare in un’altra azienda. Poi apparve la Hsg e iniziai a pensare al rientro. Ho sempre preferito un’impresa tessile a una meccanica e la nuova azienda aveva risanato la vecchia situazione. Decisi quindi di rientrare”.

Due mesi e poi la beffa. La Hsg perde la gara e Andrea si ritrova su un traballante pavimento occupazionale. “E’ incredibile. Qui si lavora fino alle 12 del sabato e si riprende alla 22 della domenica. Mai una sospensione del lavoro, mai 1 ora di cassa integrazione. Il comparto della moda è in crisi e noi rappresentiamo un’eccezione.

Dobbiamo andare a casa per far posto ai sacchi di carbone? La giustizia e la politica non possono permettere una cosa del genere”. Mikhail ha passato tutti i suoi 10 anni di lavoro in questo stabilimento: prima con Vignali e poi con Hsg, 30 anni, russo da 20 in Italia.

Un passaggio nella cooperativa sociale Koinè e quindi tutta la trafila: tirocinante, apprendista, operaio. “Ho imparato tante mansioni ed ho lavorato anche durante la pandemia Covid. Qui si facevano e si fanno 8 ore ma potremmo farne 16 e il lavoro ci sarebbe comunque.

Non può essere un’asta perduta per poche migliaia di euro a far saltare tutto e a farci perdere il lavoro”. Samuele è il “dispositore tessile”, si occupa cioè dell’organizzazione del lavoro. Anche lui ha attraversato la storia tessile del Casentino: Lanificio, Vignali, Hsg. “In questi anni tutti noi siamo professionalmente migliorati.

Non a caso la Hsg lavora per marchi del lusso. Non c’è veramente alcuna ragione perché si debba chiudere questa attività. La società che ha vinto l’asta qui non si è mai vista ed è quindi evidente che non intende certo occuparsi di questo settore. Noi vogliamo continuare a lavorare e contiamo anche sulla solidarietà delle istituzioni”.