"Hotel 4 stalle… forse 5!" . Lo spettacolo al Verdi

Fine settimana a teatro. Ultimo atto per la stagione teatrale 2023/24 del Teatro Verdi di Monte San Savino con l’evento speciale presentato dall’Accademia dei Semplici a cura di Comune di Monte San Savino, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi. Questa sera venerdì 12 aprile, con inizio alle 21:15, andrà in scena lo spettacolo "Hotel 4 stalle… forse 5!" con Ciro Rossi, Mario Pinetti, Isabella Acciai, Loretta Cacchiani, Lorella Gualdani, Maria Clara Domini, Michele Paoli, Giovanni Morettini, Rossella Beloni, Daphne Caldaro, Francesco Savarino e con la partecipazione di Francesco Testi. Voce e chitarra di Lorenzo Michelini per la regia di Massimiliano Caldaro. In una grande città l’arrivo della notte accompagna gli esseri umani al meritato riposo… al lieto dormire. La voce "profonda e calda" dello speaker di Radio Titolo sulla frequenza 104.200 Mhz, attraverso l’etere entra nelle case della gente per alleggerire la fatica di una giornata di lavoro, raccontando i vissuti dei clienti che si avvicendano in "Hotel 4 stalle… forse 5"! Gli attori diventano personaggi dalle mille sfaccettature comiche e tragicomiche, raccontando l’irraccontabile! Risate e un velatissimo fondo di ironica amarezza, caratterizzano la kermesse, mentre la voce accompagnata alla chitarra canta! Hotel: "luogo di passaggio … di transizione". Chi vi soggiorna spesso non vede chi ha intorno. Si ride, ci si diverte e si riflette su mille sfaccettature tragicomiche della natura umana mentre i "radioascoltatori a casa" che ascoltano lo speaker, si addormentano e sognano di aver visto uno spettacolo: quello al quale presenzia il pubblico in sala. Domani sabato 13 alle 21 e domenica 14 alle ore 16,45, debutta al Cinema Nuovo di Capolona il nuovo spettacolo di Bartolo Incoronato, l’attore, commediografo, regista e in questa occasione anche scenografo, che da anni si è trasferito a Santa Mama nel Casentino. Questa volta a Capolona porta un grande classico: "Lo cunto de li cunti" di Giovan Battista Basile, La prima raccolta organica di fiabe stampata in Europa, 1634, ben 60 anni prima della più famosa raccolta di Perraut. Scritte in napoletano del 600, il testo vive una maggiore fortuna all’ estero che in Italia. Tradotto in inglese, francese, tedesco e spagnolo già nel diciassettesimo secolo, in Italia resterà semisconosciuto fino alla edizione di Benedetto Croce che ne fa una traduzione completa in italiano nel 1891, il quale non esita a definire "lo cunto de li cunti" : "il capolavoro più bello di tutta la letteratura barocca prodotta in Italia".