Holding di Toscani cura il passaggio a San Giovanni: l'affitto di Ivv

SAN GIOVANNI

"L’affitto del ramo di azienda e la successiva acquisizione di Ivv non sarà effettuata attraverso la Promotica Spa". La precisazione del gruppo guidato da Diego Toscani arriva a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal sindaco di San Giovanni Valentina Vadi in apertura dell’ultima seduta del Consiglio comunale, dove si metteva al corrente l’assise sulla presenza di un soggetto interessato al rilancio della storica fabbrica di lungarno Guido Reni. Nello specifico, si sottolinea in una nota, le operazioni non saranno svolte da Promotica, società quotata su Euronext Growth Milan e agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy "ma dalle holding di partecipazione Tradizioni Associate, società con sede a Scarperia che gestisce i marchi Berti e Consigli e che fa sempre capo al dottor Diego Toscani". Un aspetto che però non modifica sostanzialmente quello che sarà il futuro dello stabilimento valdarnese. Il 20 settembre, come ha ricordato Vadi nei giorni scorsi, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato l’affitto del ramo d’azienda di Ivv. L’offerta è arrivata dalle holding del gruppo dell’imprenditore bresciano, che si avvarranno del supporto di consulenza tecnica da parte di Rcr, un’eccellenza in Toscana nella lavorazione del vetro.

A breve dovrebbe essere sottoscritto il contratto tra i soggetti interessati e il ministero, con la produzione che potrebbe ripartire già all’inizio del 2024. Il 70% dei lavoratori continuerà a far parte di questa esperienza aziendale e in breve tempo ci sarà anche un incontro con i sindacati. Per l’amministrazione comunale di San Giovanni gli obiettivi prefissati per arrivare ad una soluzione della vertenza presentano un ampio margine di garanzia. Tra tutti, la salvaguardia dell’occupazione.

F.T.