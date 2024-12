«Ho un problema? Non sono solo», il podcast dei ragazzi dell’Interact parla di gentilezza

Arezzo, 17 dicembre 2024 – Si chiama «Ho un problema? Non sono solo» il podcast che i ragazzi dell’Interact del Rotary Club Arezzo hanno creato. Quattro episodi, al momento online su Spotify, ma altri sono in corso di realizzazione, in cui ognuno racconta una storia diversa che parla di quotidianità fra i più giovani.

Ogni storia è unita dal filo rosso della gentilezza, veicolando il messaggio che solo così sia possibile aiutare i ragazzi che stanno affrontando un momento di difficoltà o di fragilità, a sentirsi meno soli.

«Insomma ragazzi che parlano ai ragazzi. Ma anche ragazzi che sanno chiedere aiuto agli adulti, attraverso telefonate ad esperti» spiega la presidente dell’Interact, Matilde Cableri. Da un’idea di Eugenia Cableri, il progetto è stato realizzato grazie al Rotary Club Arezzo, con la supervisione clinica della psicoanalista Edy Marruchi e la produzione della giornalista Gloria Peruzzi.

Un’iniziativa sostenuta da molti professionisti che hanno attivamente partecipato alla realizzazione, tra i quali la senatrice Elena Ferrara, promotrice e firmataria della legge 71/17, prima in Europa a tutela dei minori per prevenzione e contrasto del cyberbullismo. I testi sono stati scritti dai ragazzi Interact e i disegni a cura di Anna Parrotta. Il video promozionale è sulla pagina Instagram di Interact e su You Tube.