"Ho turni da fare: situazione critica ad Arezzo per il 118"

"Sono stato contattato dal 118 ma non ce la faccio a coprire il turno di Montalto". Giacomo Rampini, coordinatore provinciale Anpas e direttore generale della Croce Bianca di Arezzo, ha nel computer lo schema quotidiano di turni e personale specializzato.

"Oggi ho due ambulanze fisse su Arezzo e devo coprire il turno di notte nella postazione di Monte San Savino che farò io direttamente. Purtroppo non ho altre possibilità per venire incontro alle esigenze dei colleghi del Valdarno. In questo periodo non ci sono volontari disponibili, il personale ha le ferie sacrosante e scontiamo la mancanza di persone che, come accadeva prima della pandemia, si impegnano nel volontariato". Problemi che si sommano a problemi. Rampini avverte: "Coprire i turni è sempre più difficile e spero che ad agosto non si aprano criticità su altre postazioni, eventualità molto probabile. Trovo inaccettabile che la Regione dopo due anni che ci troviamo in questa situazione e continuiamo a fare il nostro dovere con grandi sacrifici, non dia risposte. Qui è in gioco la sicurezza delle persone".

Un altro effetto di una situazione che sta mettendo a dura prova la tenuta del sistema di emergenza e urgenza ma ha ricadute pure sui servizi di trasferimento dagli ospedali o di accompagnamento per terapie e riabilitazioni. Dopo il Casentino con Subbbiano, oggi tocca al Valdarno con Montalto. E domani?

LuBi