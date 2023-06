"Ho scovato Signorelli in un’asta" Via alla mostra, collezionista racconta

di Laura Lucente

Nemmeno un lungo black out ha rovinato la festa. Le sale dedicate a Signorelli si sono aperte al pubblico e per tre mesi omaggeranno il grande maestro del rinascimento. A presenziare al taglio del nastro il presidente della Regione Eugenio Giani: ma è arrivato anche l’atteso sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. Gli si è rotta la macchina e ha chiamato in soccorso l’amico di vecchia data Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino. E con lui si è presentato a Cortona per potersi godere la mostra. "Questa è una mostra che lancia la Toscana e trova la sua sede più naturale nel luogo dove il protagonista del rinascimento nacque", ha ricordato Giani. "Fin da ragazzo ho avuto più simpatia per Signorelli che per Perugino – scherza Sgarbi - poi a distanza si capisce che sono entrambi fondamentali.

Ma credo che anche Piero della Francesca avrebbe guardato con più simpatia a Signorelli. La mostra risarcisce di qualunque desiderio di onorare Luca da Cortona nella sua città. Una mostra così importante è uno stimolo e la Regione ne trarrà beneficio. Una mostra imperdibile, sia per chi ama l’arte e per chi ne vuole essere impressionato e meravigliato. Se c’è un autore che è in grado di meravigliare per la sua forza, genuinità anche legata al mondo contadino è Signorelli". Una mostra dei record anche per l’imponente investimento organizzativo. Circa 800 mila euro la spesa complessiva, 400 impegnati dall’amministrazione comunale e 200 provento del finanziamento ministeriale. Anche la Regione ha fatto la sua parte insieme a tanti sponsor privati.

"Siamo certi – esulta il sindaco Luciano Meoni – di aver regalato al pubblico un’immersione nella bellezza più pura con un Signorelli come non è stato mai visto fino ad ora e come nemmeno molti lo potevano immaginare". "Di sfide ce ne sono state tante – sottolinea l’assessore alla cultura Francesco Attesti - non è stato semplice spostare e portare alcune delle opere qui. Abbiamo trovato resistenze, tutte brillantemente superate. Per Cortona è la mostra più impegnativa di sempre. Eravamo abituati a grandi partner d’eccezione come il British o il Louvre, oggi ci siamo confrontati contemporaneamente con tantissimi istituti pubblici e privati". Confuso tra la folla con sguardo sognante e concreto il collezionista Osvaldo Mazza, torinese di nascita, i romano di adozione, proprietario della "Testa della Madonna" tra i 6 imperdibili pezzi ricomposti a Cortona della pala di Matelica. "Sono quei colpi di fortuna che capitano una volta nella vita", racconta. Questa parte del dipinto è nelle sue mani da appena 4 anni, acquistata per poche migliaia di euro ad un’asta on line in Belgio.

"Quando l’ho acquistata non si sapeva nulla di questa opera. Ero certo fosse un pezzo di valore. Il critico Andrea De Marchi ha avvalorato i miei sentori dicendomi che poteva essere un Signorelli. La conferma l’ho avuta alla mostra che si è tenuta a Roma". Quel tassello ora è assicurato per centinaia di migliaia di euro. "È un’emozione rivedere la pala nel suo insieme".