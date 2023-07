"Ho chiesto a Mattarella di guidarci a Poppi: forza con lo sguardo"

"Il Presidente Mattarella, con il suo sguardo, ci ha trasmesso sicurezza, forza, come un padre fa con i figli". A raccontare l’incontro con il capo dello Stato è è il sindaco di Poppi Carlo Toni che venerdì lo ha incontrato durante la sua visita all’Eremo di Camaldoli. "Gli ho chiesto di guidarci, come un faro, nel difficile cammino di amministratori del territorio in un momento storico non facile per il mondo. Lui ha sorriso, ha annuito come a voler dire "ci sono". È stato per me un onore accoglierlo all’ingresso dell’Eremo, al fianco delle più alte cariche territoriali, e anche se il rigido cerimoniale non ci ha permesso di scambiare riflessioni come avrei voluto, il messaggio che ci ha trasmesso con lo sguardo, è stato forte e deciso".

Mattarella è arrivato a Poppi per la celebrazione degli ottanta anni del Codice di Camaldoli, redatto da trenta personalità cattoliche e laiche nel 1943, tra la fine del regime fascista e i primordi della democrazia moderna. Un codice che tracciò i principi della Carta Costituzionale. "Al termine del momento relazionale, durante il quale il Presidente ha dimostrato interesse e molta attenzione, c’è stata la visita privata alle autorità monastiche e un momento di preghiera nella chiesa. Infine, la visita alla mostra fotografica curata da Cortoni, nella quale sono presenti documenti storici", racconta Toni che aggiunge, ancora emozionato: "Lo abbiamo seguito con ammirazione, consapevoli di avere accanto il Garante della Costituzione".

Toni descrive l’incontro con Mattarella come un momento storico, emozionante, che lo ha toccato profondamente. Compreso il fuori programma: dopo il convegno, Mattarella ha chiesto di fernare l’auto per salutare i bambini in soggiorno estivo a Metaleto. "Auguri ragazzi", ha detto il Presidente. è anche questo tratto umano che torna nel ricordo che il sindaco Toni conserverà tra quelli più cari.

Francesca Mangani