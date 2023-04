Hiv e sifilide, test rapidi, gratuiti e anonimi nella sede Arci

Arezzo, 26 aprile 2023 – Sabato 29, tra le 15 e le 18, nella sede di Arci Arezzo (via Montanara n. 22 – angolo con via del Trionfo) un pomeriggio di prevenzione, informazione e screening sulle Infezioni Sessualmente Trasmissibili promosso dal comitato Arcigay Arezzo Chimera Arcobaleno in collaborazione con medici Asl dell’UOC Malattie Infettive.

Sarà possibile sottoporsi in maniera del tutto gratuita e anonima a test rapidi per HIV e sifilide che in pochi minuti grazie ad una sola goccia di sangue permettono di rilevare la presenza di anticorpi; inoltre sarà possibile ricevere informazioni e/o prenotare il vaccino contro il cosiddetto vaiolo delle scimmie (MonkeyPox), conoscere le ultime novità sulla PReP (profilassi pre-esposizione) e ricevere counselling su tutto ciò che riguarda la salute e il benessere sessuale.

La giornata di testing non è rivolta soltanto a uomini che fanno sesso con altri uomini (MSM) ma è aperta a tutti, tutte e tutti, poichè le Infezioni Sessualmente Trasmissibili non fanno discriminazione e possono riguardare chiunque a prescindere da sesso, genere, età o orientamento sessuale.