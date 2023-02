Hashish nella centralina: è caccia all’uomo

di Laura Lucente

Avrebbe truffato alcune aziende agricole acquistando vini che poi rimetteva nel mercato senza pagare i suoi fornitori. Ma i carabinieri della compagnia di Cortona alla fine hanno bussato alla sua porta e lo hanno arrestato. Protagonista della vicenda un 56enne cortonese già con precedenti penali specifici sulle spalle per i quali aveva scontato anche pene in carcere. Era fuori da pochi mesi. Una volta uscito, però, si sarebbe fatto nuovamente ammaliare dal "vizio" della truffa finendo nuovamente nei guai. I militari della stazione di Camucia che lo hanno tratto in arresto hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal tribunale di Perugia su cui pendevano a più riprese accuse per truffa aggravata, insolvenza fraudolenta aggravata, ricettazione aggravata. Il modus operandi sarebbe stato più o meno sempre lo stesso. Si presentava ad una azienda agricola che produceva vino. Acquistava, con fattura saldabile entro 30 giorni, ingenti quantità di vino intestando la spesa ad una ditta fasulla.

Nel frattempo, spariva rivendendo il vino. La truffa sarebbe stata perpetrata ai danni di aziende sarde e umbre. L’uomo, come detto, non era nuovo alle truffe. In passato, già nel 2008 e anche nel 2011, era finito nei guai per truffa e ricettazione nell’ambito orafo. L’arrestato è stato tradotto nella casa circondariale di Prato a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. Questa non è l’unica operazione operata nel fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Cortona impegnati in un pattugliamento serrato del territorio della Valdichiana. A Terontola i militari hanno ritirato la patente e sequestrato il mezzo ad un cittadino che era rimasto coinvolto in un incidente.

L’uomo, infatti, sembrava aver alzato troppo il gomito. I militari lo hanno invitato a sottoporsi all’alcol test, ma il conducente si è rifiutato, facendo così scattare il ritiro della patente e il sequestro dell’auto. Stessa sorte anche a Mercatale per un altro conducente trovato alla guida con tasso alcolemico fuori dai limiti consentiti. Sempre a Terontola un cittadino domiciliato in Umbria è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere visto che durante la perquisizione è stato trovato in possesso di tre coltelli e un taglierino con lama retrattile che sono stati anche sequestrati. Un’altra operazione ha interessato il comando di Monte San Savino a seguito di un servizio di osservazione, controllo e pedinamento hanno trovato e sequestrato 90 grammi 90 circa di hashish suddivisa in due involucri ed occultata all’interno irca 90 grammi di hashish nascosti all’interno di una centralina elettrica. Le indagini adesso sono volte a identificare chi nascondesse e spacciasse la sostanza.