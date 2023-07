Happy Solidal & beneficenza a Papiano: Raccolta fondi con cena di beneficenza

PAPIANO

Torna Happy Solidal, l’evento che tocca il cuore dei casentinesi. A Papiano, nel comune di Pratovecchio Stia, appuntamento venerdì sera alle 19,30 con la cena di beneficenza organizzata dalla Parrocchia di Papiano e dall’associazione Casentino Senza Frontiere. Un appuntamento fisso prima del Covid, Happy Solidal ha permesso nel tempo di contribuire alla realizzazione di ben tre case in Kosovo, di apportare un aiuto concreto ad una casa famiglia, di costruire ben due case in Romania, di mettere insieme una struttura per anziani, ma anche di altri progetti importanti, tipo la raccolta di generi alimentari per famiglie meno fortunate facenti parte del territorio, di quattro carichi di generi alimentari e vestiario che sono stati destinati alla guerra in Ucraina, e la mano dei volontari di Casentino Senza Frontiere è arrivata in Malawi, anche lì costruendo una casa. Nel corso degli anni, Casentino Senza Frontiere ha toccato circa un centinaio di giovani, tutti volontari, potendo accarezzare così importanti progetti. In seguito alla festa dei tortelli a Papiano, gli organizzatori metteranno a disposizione i loro spazi, la loro cucina e i materiali per l’organizzazione della cena solidale. Il presidente di Casentino Senza Frontiere Michele Pastorini (nella foto) ha voluto ringraziare in anticipo tutte quelle persone che prendendo parte alla cena contribuiranno a fare del bene. "Visto che il cuore Casentinese è un cuore immenso, io da parte mia sono sicuro che saremo davvero in tanti – ha dichiarato Pastorini – grazie ragazzi per quello che fate e grazie soprattutto per far conoscere la nostra vallata anche attraverso quel filo, talvolta invisibile della solidarietà".