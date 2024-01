"Hansel e Gretel" lo spettacolo al teatro degli Antei

Si chiude oggi domenica 21 gennaio la Rassegna di Teatro per ragazze e ragazzi "Antei delle meraviglie" curata da Nata Teatro in collaborazione con il Comune di Pratovecchio Stia. Il quarto e ultimo appuntamento della Rassegna, che andrà in scena alle ore 16.30, sarà "Hansel e Gretel" della Compagnia Popolare d’Arte, capitolo del format teatrale "Fiabe Jazz": partendo da un palco semivuoto Roberto Caccavo e Francesco Giorgi con un ensemble affiatato di attori e musicisti faranno rivivere, attraverso situazioni comiche esilaranti, celebri fiabe utilizzando solo pochi costumi, qualche parrucca, pochissimi oggetti e la musica dal vivo con canzoni originali. Idea portante di Fiabe Jazz è il concetto di imprevisto che rende, nel bene e nel male, più avventuroso il viaggio. Da qui l’uso del termine "jazz": come nel jazz la variazione sul tema principale e l’improvvisazione sono di vitale importanza anche nel nostro spettacolo musica e racconto variano attraverso il coinvolgimento del pubblico senza però mai perdere di vista il tema principale. Info e prenotazioni al numero 3791425201