Halloween senza paura. I vigili urbani in azione: più controlli sulle strade e nei luoghi della movida

di Matteo Marzotti

AREZZO

Arezzo si prepara alla notte di Halloween e non solo in tema di appuntamenti, addobbi e feste. La festa tradizionale del mondo anglosassone (ma di origine celtica) è ormai alle porte e anche quest’anno i preparativi non riguardano solamente i locali che sfrutteranno l’appuntamento alla vigilia di un giorno di festa come quello del primo novembre, Ognissanti. Tra chi è pronto a scendere in campo ci sono le froze dell’ordine per prevenire ed evitare incidenti sulle strade aretine.

In prima linea ancora una volta ci sarà la polizia municipale come confermato dal comandante Aldo Poponcini. I vigili sono pronti ad intensificare il proprio servizio, il pattugliamento del territorio soprattutto dal pomeriggio arrivando dopo la mezzanotte. L’obiettivo - neanche a dirlo - è ancora una volta quello di limitare il consumo smodato di alcol soprattutto da parte dei giovanissimi e di chi ha poi intenzione di mettersi anche alla guida in barba alle norme del codice della strada. Senza andare tanto indietro nel tempo lo scorso aHalloween un minorenne venne soccorso per una intossicazione etilica in Valdarno dovendo ricorrere alle cure del pronto soccorso, a Sansepolcro si innescò una rissa tra alcuni ragazzi. Tutti episodi che titolari e gestori dei locali, insieme alle forze dell’ordine si augurano possoano restare solo nel cassetto dei brutti ricordi.

I controlli quindi interesseranno le principali arterie cittadine, quelle di comunicazione con le vallate, ma che di fatto saranno estesi anche nel cuore del centro storico di Arezzo visto che la festa di Halloween porterà in dote vari appuntamenti in costume ma anche eventi e momenti di incontro dove tra una bevuta e l’altra si cercherà di evitare quegli eccessi da cui potrebbero nascere problemi per la sicurezza pubblica. L’appello delle forze dell’ordine, come sempre alla vigilia di appuntamenti di festa e movida, è quello ovviamente del divertimento ma con prudenza.