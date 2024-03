Haiti a ferro e fuoco. Carlotta ancora bloccata: "Siuazione complicata: difficile aiutare chi soffre"

Si aggrava la situazione politica ad Haiti con il Primo Ministro che non è ancora riuscito a rientrare nel paese e le bande criminali che intensificano la loro azione ribelle: la scorsa notte hanno cercato di attaccare il Palazzo Nazionale, il commissariato di Port-au-Prince e hanno incendiato e saccheggiato il Ministero dell’Interno. In questo scenario apocalittico, si trova per una missione umanitaria l’aretina Carlotta Pianigiani, trentenne, da circa una decade in Africa per motivi professionali. Oggi lavora per la ONG Alima, che si occupa di cure mediche per le popolazioni vulnerabili. Al momento risiede in Senegal, ma si muove molto e infatti da circa un mese è proprio ad Haiti, dove è letteralmente rimasta bloccata domenica scorsa, quando le gang hanno occupato l’aeroporto, mettendo tutto a ferro e fuoco. Tutto ciò, mentre la situazione dal punto di vista umanitario peggiora di giorno in giorno, profilandosi sempre più come una vera e propria catastrofe: 15 mila persone sono già fuggite, di queste circa il 30% sono ragazzi in età scolare. Il sistema sanitario è al collasso, i prezzi del cibo sono letteralmente raddoppiati a causa dei problemi di approvvigionamento, l’acqua si trova solo in alcune zone. "Normalmente, noi di Alima lavoriamo in partnership con le ONG locali, fornendo assistenza attraverso una clinica mobile alle popolazioni sfollate – spiega Carlotta Pianigiani - assistenza alla gravidanza e al parto nelle aree più difficili e cerchiamo di dare una risposta efficace al colera. Il tutto avvalendosi di personale locale.

Nell’emergenza, poter raggiungere i vulnerabili e garantire la sicurezza delle nostre equipe è davvero la sfida principale. Ma Alima è abituata a lavorare in contesti di sicurezza volatili". Lo scenario è davvero precario, l’incertezza regna sovrana ed è questo aspetto che spaventa molto la popolazione locale. Come già detto, la situazione sanitaria è molto preoccupante e i bisogni sono enormi. In alcuni dei distretti più colpiti dalla violenza, le strutture sanitarie sono chiuse, così come lo è l’ospedale più grande del paese, l’Hôpital Général. "Le nostre attività – spiega l’aretina Carlotta Pianigiani - che dovrebbero consentire alle persone che non hanno avuto accesso all’assistenza sanitaria per mesi di essere finalmente curate, sono purtroppo ostacolate dalla limitatezza degli spostamenti e dalla situazione della sicurezza". E per il momento, i collegamenti rimangono sospesi, perché tutte le vie d’uscita sono impraticabili. Quindi ad ora Carlotta non può ripartire per il Senegal. E Arezzo? Ti manca? L’Italia? "Mi manca tutto: la mia famiglia e gli amici, la pizza, l’umorismo italiano, le sere d’estate, il mare, il gelato. Però ho scelto di vivere in altri paesi, di avere una famiglia multiculturale, è una mia scelta e quando torno in Italia, tutto questo mi sembra ancora più bello. Non sarebbe la stessa cosa ce l’avessi a portata di mano tutto l’anno".