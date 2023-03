Ha ucciso la mamma, è partito il processo

E’ in aula, che segue il processo contro di lui. Manuele Andreini qualche mese fa, ad ottobre, aveva ucciso la mamma, soffocandola con un cuscino. E ieri è iniziata la causa in Assise. Un processo dall’esito an nunciato. Lui ha 47 anni, la mamma Assunta non c’è più: ma già il caso aveva avuto la sua svolta qualche mese fa. Andreini era stato infatti sottoposto a una perizia psichiatrica: che con grande chiarezza ne aveva accertato i problemi mentali. E lo aveva giudicato incapace di intendere e di volere al momento del fatto.

Lui stesso dopo l’omicidio aveva chiamato i carabinieri, facendosi trovare vicino alla mamma. Vive da un po’ in una Rems, che sarebbe una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, ad Abbadia San Salvatore. Ed è seguito passo passo dai medici dell’istituto.

Ieri la Pm Francesca Eva ha chiesto l’acquisizione agli atti delle perizie e del fascicolo sulle indagini. Ed ha rinunciato ad ascoltare i testimoni. Quindi il processo è stato aggiornato: la sentenza dovrebbe arrivare ad aprile, ma è chioaro che non si tratterà di una condanna.

Le figlie della vittima si sono costituite parte civile. Ma il loro avvocato Paolo Romagnoli precisa che n on c’è alcuna rivalsa familiare nè una richiesta di risarcimento. "E’ solo un segno di rispetto per il ricordo della mamma". Andreini è tutelato dall’avvocato Francesco Maria Vanni Gusmano.