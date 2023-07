Ha 25 anni, guida un’azienda agricola "E ora punto al vigneto biologico"

di Claudio Roselli

Giovani e laureati: è l’identikit degli imprenditori agricoli di oggi, che non hanno paura di rischiare. Vale anche per la Valtiberina e per l’Aretino. Sarà uno dei temi di cui si parlerà domani ad Anghiari, il cui centro storico si trasformerà nella sede di Agri Young – Generazione Agricoltori, la giornata di Coldiretti Giovani Impresa giunta alla 11esima edizione. L’esempio arriva da James Lewis Benedetto, l’attuale delegato di Giovani Impresa Arezzo di Coldiretti: ha 25 anni e da 5 è titolare di un’azienda agricola sulle colline di Sansepolcro che produce olio (fra un paio di anni anche vino) e garantisce la ricettività. Azienda e agriturismo, insomma, per un laureato in economia a Londra, essendo italo-inglese.

"I miei genitori, trasferitisi qui per lavoro – spiega – hanno deciso di acquistare una tenuta, poi è venuta l’idea di sviluppare l’attività agricola. Un’esperienza che si sta rivelando gratificante, per cui posso parlare di scelta azzeccata: il prossimo obiettivo è quello del vigneto biologico".

Quanti sono in Italia i laureati impegnati in agricoltura?

"Intorno al 15-20% del totale: la maggior parte di essi è specializzata in materie agronomiche". Quale il messaggio che dovrà inviare il pomeriggio di festa ad Anghiari?

"Quello di un’agricoltura sostenibile e allo stesso tempo etica, che sono due concetti diversi. Sono i motivi che avvicinano i giovani a questa attività".

Il fresco riferimento è alla questione del cibo sintetico, che vede le associazioni di categoria (e non solo) decisamente contrarie. Al ritorno in piazza dopo la pandemia, Anghiari è stata scelta come luogo immagine della manifestazione, trattandosi di uno dei Borghi più Belli d’Italia. Tutto si aprirà con una sfilata di trattori che arriveranno nello spazio expo dell’evento in piazza Baldaccio luogo dedicato anche agli sponsor. A seguire, nella chiesa di Sant’Agostino, confronto "Generazione Agricoltori", dove i protagonisti saranno proprio gli imprenditori agricoli con le loro testimonianze. Ancora nel centro di Anghiari in Piazza Baldaccio "Ti racconto il premio Oscar Green" con le aziende aretine vincitrici degli ultimi anni. La serata proseguirà con un agri aperitivo a chlometro zero nello spazio Belvedere ai Giardini del Vicario con dj Barone, poi sarà il momento della Cena della sostenibilità nello spazio del Cibo vero lungo le mura del centro storico di Anghiari.