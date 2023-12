Guzzanti, Angiolini e Ovadia. La stagione al Masaccio

Caterina Guzzanti, Ambra Angiolini, Giuseppe Cederna, Aldo Cazzullo, Moni Ovadia. Sono alcuni dei protagonisti della stagione teatrale sangiovannese, presentata ieri mattina, frutto della sinergia tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Si parte lunedì 15 gennaio nella tradizionale location del "Masaccio". In scena grandi narratori, vicende storiche e di emancipazione. Ad inaugurare il cartellone Giuseppe Caderna, protagonista di "Storia di un corpo" di Daniel Pennac, per la regia di Giorgio Gallione. Domenica 28 gennaio sarà la volta di Aldo Cazzullo e Moni Ovadia, che portaneranno in scena "Il Duce delinquente", tratto da "Mussolini il capobanda, libro scritto dallo stesso Cazzullo. La stagione prosegue mercoledì 7 febbraio: al Masaccio arriveranno Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia con "La strana coppia", revival di Neil Simon. Ambra Angiolini sarà invece la protagonista, il 17 febbraio, di "Oliva Denaro". Lo spettacolo, diretto da Giorgio Gallione, è tratto dall’omonimo romanzo di Viola Ardone. Ultimi due appuntamenti il 5 e il 25 marzo.

Nel primo caso Roberto Abbiati e Monica Demuru porteranno in scena "Giorni felici" di Samuel Beckett, uno spettacolo di Massimiliano Civica. Chiuderà la stagione Caterina Guzzanti con "Secondo lei". "E’ una stagione teatrale di grande prestigio, che coniuga qualità e popolarità – hanno detto il sindaco Vadi e l’assessore Franchi - Sei spettacoli capaci di coprire tutti i generi del teatro, dai classici ad interessanti e innovative riletture, fino alle trasposizioni teatrali di romanzi di scrittori contemporanei, passando per i reading, come ‘Il Duce delinquente’ di Aldo Cazzullo, e senza dimenticare interpreti famosissime e brillanti, come Ambra Angiolini e Caterina Guzzanti che, nelle settimane vicine alla Giornata Internazionale della Donna, ci portano a riflettere su quanto ancora oggi le donne subiscano forti condizionamenti e limitazioni, che impediscono loro di realizzarsi pienamente". "Un programma che invita a riflettere su tematiche che toccano il nostro vivere contemporaneo, affronta le questioni di genere e pone uno sguardo attento alla storia più recente, senza dimenticare di offrire occasioni più leggere con divertimento intelligente – ha aggiunto Cristina Scaletti, presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus - Per questo ci auguriamo che i cittadini sentano sempre di più il loro teatro un punto di riferimento della loro comunità". Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.