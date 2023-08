"Gusto dei Guidi" Aprono le cantine

E’ iniziato "Gusto dei Guidi", una delle rassegne più attese di tutta l’estate casentinese. Stasera prevista l’apertura delle cantine seguita dalla tradizionale cena in piazza Folli mentre il finale di domenica prevede degustazioni, musica e balli alle 21 nella terrazza sopra le Poste e brindisi conclusivo alle 24 davanti al castello dei Conti Guidi. Una tre giorni di festa per la XVI edizione del concorso enologico. Il Gusto dei Guidi nasce nel 1996 come manifestazione divulgativa ed espositiva del panorama enologico Toscano. Il concorso si articola in una serie di commissioni di selezione composte da degustatori ufficiali Ais che esaminano i vari vini pervenuti, fino alla scrematura dei finalisti. Alla commissione finale partecipano anche giornalisti di settore, rappresentanti dei produttori e tecnici.