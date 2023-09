Guida senza patente e cambia identità. Un 35enne fermato dai carabinieri

CASTIGLION FIORENTINO

Guida senza patente e all’alt dei carabinieri si finge un’altra persona. E’ successo lo scorso fine settimana a Castiglion Fiorentino: i militari del radiomobile della Compagnia di Cortona hanno denunciato per false dichiarazioni sulla propria identità un 35enne già noto alle forze dell’ordine che è stato anche sanzionato per guida senza patente. L’uomo al posto di blocco aveva dichiarato ai carabinieri di essere un altro soggetto ma, una volta interrogato l’apposito database, i militari hanno capito che l’individuo stava mentendo. Il veicolo è stato sequestrato.

Nel corso dell’intero weekend i carabinieri, con 5 pattuglie più due equipaggi di rinforzo inviati dal comando provinciale di Arezzo, hanno effettuato un controllo straordinario nelle ore notturne. In totale sono state identificate 80 persone e controllati 50 mezzi. A Monte San Savino denunciato un cinquantenne alla guida in stato di ebbrezza e dato esecuzione ad un decreto di carcerazione emesso dal tribunale di Perugia per un quarantenne che è stato trasferito alla casa circondariale di Arezzo. A Foiano, un 37enne già noto ai carabinieri ha pigiato sul gas alla vista di una pattuglia con lampeggianti accesi. Dopo un breve inseguimento, vista l’elevata velocità raggiunta dall’uomo, i militari hanno desistito diramando le ricerche. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.