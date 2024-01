Guida online per scegliere la scuola

Una guida online facilmente fruibile dal sito di InformaGiovani Arezzo e uno sportello di orientamento. Si articola su questi due canali il servizio OrientaScuola fornito dall’InformaGiovani di piazza Sant’Agostino. "Un’iniziativa – sottolinea l’assessore alle politiche giovanili Federico Scapecchi – che m’induce a esprimere un ringraziamento pubblico all’impegno quotidiano dei ragazzi di InformaGiovani. Nello specifico, metto altresì in evidenza l’importanza della decisione che ogni studente è chiamato a compiere, con la propria famiglia, in vista del futuro. Come proseguire e caratterizzare il percorso di studi è un momento delicato e ci pare opportuno fornire uno spazio di competenza e professionalità che agevoli la scelta". La guida OrientaScuola, sintetica, di facile consultazione, composta grazie alla collaborazione dei referenti e dei dirigenti delle scuole superiori, raccoglie contatti, le iniziative di orientamento come gli open day, i dati sugli sportelli scolastici, la modulistica, le informazioni sui piani di studio, sugli indirizzi, sull’offerta didattica dell’anno scolastico 2024/2025. Lo sportello offre colloqui di consulenza individuale su appuntamento per accompagnare studenti e famiglie nella scelta della scuola superiore. Tutte le info su https://www.informagiovaniarezzo.org/tag/igar/, 800013156 e 0575377868 sono i numeri di telefono.