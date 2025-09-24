Guerrina e quel corpo mai ritrovato. Padre Gratien condannato a 25 anni per omicidio e occultamento di cadavere

di Claudio Roselli

Quando si parla di donne scomparse e non ancora ritrovate, per l’Aretino e per la Valtiberina non si tratta purtroppo di novità. Il caso di Guerrina Piscaglia non aveva impiegato molto tempo per balzare alla ribalta nazionale e adesso si stanno riaccendendo le luci anche su quello di Paola Casali, che in quanto a distanza temporale è addirittura antecedente. Guerrina e Paola, due delicate situazioni con differenze ma anche con analogie, partendo da una coincidenza: pur non essendo coetanee, avevano entrambe 49 anni quando di esse si sono perse le tracce. Mettiamoci poi le vicende sentimentali (magari, era Guerrina la donna sposata invece che l’uomo, come nella storia di Paola) e anche tabulati e celle telefoniche, preziosi alleati degli inquirenti nel ricostruire rapporti e spostamenti geografici. Di Guerrina non si hanno più notizie dal 1° maggio 2014: nel primo pomeriggio di quel giorno, venne vista per l’ultima volta a Ca’ Raffaello , piccola frazione della più grande exclave regionale d’Italia che ha la Toscana nel territorio oggi passato all’Emilia Romagna.

Di lei la stampa cominciò a occuparsi dopo ferragosto, cioè dopo tre mesi abbondanti e accompagnati da un equivoco messo in giro a opera d’arte da padre Gratien Alabi, il frate premostratense inviato a Ca’ Raffaello per fare il viceparroco che oggi sta scontando 25 anni di reclusione per omicidio e occultamento di cadavere nella sede romana del suo ordine; la tesi dell’allontanamento volontario e di un suo presunto spostamento nelle vicinanze di Gubbio (dall’ambulante marocchino che lei e il marito avevano ospitato per una birra il 30 aprile e del quale si sarebbe presa una sorta di infatuazione) non resse alla prova dei fatti: anzi, quella era proprio la strada sbagliata. Fu allora un sms a tradire il religioso, che lo inviò per sbaglio con il cellulare della donna – e in un italiano non proprio corretto – a un altro frate sconosciuto a Guerrina e non alla catechista del paese, che era la vera destinataria e che avrebbe dovuto sapere del suo allontanamento verso Gubbio.

Le indagini imboccarono subito un’altra direzione, dalla quale emerse il retroscena della tresca amorosa fra padre Gratien e la donna, affezionatissima al figlio ma in evidente crisi matrimoniale. Il rapporto fra i due sarebbe diventato sempre più stretto, soprattutto per opera di Guerina, che avrebbe fatto credere al frate di essere incinta e questa potrebbe essere stata la causa scatenante, al punto tale da indurre padre Gratien (probabilmente incapace di gestire il tutto) a liberarsi di essa nella maniera più crudele, ovvero a stringerle le mani al collo fino al soffocamento e poi a nascondere il cadavere senza che nessuno lo rinvenisse. Dopo oltre dieci anni dal fatto, è scattata la richiesta di morte presunta.