Guerriero con la bandiera Addio a Olinto Gherardi

di Claudio Roselli

Se n’è andato un autentico guerriero, di quelli che con la tenacia riescono a sconfiggere le difficoltà. Anche per questo, Sansepolcro l’ha sempre apprezzato e amato, oltre che per la sua bontà e per l’allegria che sapeva trasmettere attraverso le sue battute.

Dall’una della notte di ieri, Olinto Gherardi è morto: all’ospedale della Valtiberina, si è arreso con grande dignità alla malattia che lo aveva colpito, portandolo via all’età di 65 anni. Il Borgo, al quale lui era attaccato in forma viscerale, piange un personaggio speciale e unico anche per il nome che portava: era "Oly" per tutti coloro che lo conoscevano, anche di nomignoli affettuosi ne ha avuti più di uno. Cardine del Gruppo Sbandieratori per una ventina di anni (eseguiva un esercizio tutto suo a due bandiere, che incantava il pubblico di piazza Torre di Berta), ha girato l’Italia e il mondo con questo sodalizio; nella vita professionale era stato autotrasportatore e per un periodo aveva lavorato in Bulgaria, alle dipendenze di una nota azienda biturgense. Sempre da giovane, aveva anche giocato a calcio a livello amatoriale e con il piglio del bomber; tifava dichiaratamente Juventus e da diversi anni la sua sensibilità di animo era divenuta fonte di ispirazione per la composizione di poesie, poi raccolte in due libri da lui pubblicati sotto lo pseudonimo di Uguccione de’ Fiaschi.

Anche per l’amore che lo legava alla sua città, si era scoperto nelle vesti di opinionista in un noto quotidiano online e l’altro hobby che coltivava, quello per la fotografia, lo aveva portato a vincere il terzo premio a un concorso con uno scatto dedicato alla strada in cui abitava, via Agio Torto, in pieno centro storico. Il suo sorriso era sempre pronto non appena qualcuno lo incrociava per strada e ha combattuto alla sua maniera anche il più sgradevole degli imprevisti, quel male che ti prende e che non ti dà scampo. Soltanto negli ultimi tempi non si vedeva più in giro con la frequenza di prima. La notizia è ben presto rimbalzata a Sansepolcro e i tantissimi post sui social rendono benissimo l’idea di chi fosse stata questa persona e del vuoto che ha già lasciato.

I funerali sono in programma oggi alle 15 in cattedrale, poi la salma effettuerà un giro di corso, cioè nella strada dove era frequente incontrarlo. Vogliamo ricordare infine di Olinto, a mo’ di compendio, le sue continue evoluzioni dal trampolino della piscina, nelle estati in cui lui e altri ragazzi (non ancora maggiorenni o con i 18 anni computi da poco) catturavano l’attenzione dei presenti per interi pomeriggi: un’altra dimostrazione di quella forza che resta pur sempre un insegnamento per chiunque.

Alla moglie Iolanda e alle figlie Fiorenza e Alessandra un abbraccio dalla nostra redazione. Buon viaggio, Oly!