Guerra del grano, agricoltori in crisi Perdite tra 200 e 500 euro a ettaro

di Lucia Bigozzi

L’anno nero del grano. Produzione dimezzata, costi e perdite lievitate. Nei campi di Valdichiana e Valdarno, gli agricoltori fanno i conti con raccolti miseri e scarse rese per ettaro. Accade nell’anno in cui dall’Europa è arrivato l’ok ad aumentare del 25 per cento la superfice destinata ai cereali con l’obiettivo di raggiungere l’autonomia dai Paesi dell’est Europa. Gli imprenditori lo hanno fatto, investendo maggiori risorse ma ora più che i ricavi, contano i danni. La mietitura non è ancora conclusa, i magazzini si stanno riempiendo e dunque è possibile analizzare il quadro sulla base di stime realistiche. Prendiamo le singole voci raffrontate con l’andamento del 2022 (come nel grafico qui accanto) per comprende la portata del fenomeno.

Il grano duro quest’anno ha avuto un costo medio di produzione per ettaro pari a 1200 euro contro i 1100 dell’anno precedente; ha garantito una produzione media per ettaro di 25 quintali contro i 40 di dodici mesi fa e ha portato a un ricavo di 650 euro per ettaro, con una perdita secca di utile pari a 550 euro per ettaro. Solo un anno fa il ricavo era stato di 1800 e l’utile di 700 euro a ettaro. È un dato che allarma gli agricoltori e certifica l’annata pessima originata da un incrocio perverso tra l’effetto della guerra in Ucraina che ha fatto schizzare i costi di carburante agricolo e fertilizzanti, e le conseguenze della pioggia continua che ha caratterizzato i mesi di maggio e giugno, impedendo la piena maturazione dei cereali.

Il conto finale è salato perchè "ai produttori i cereali vengono pagati sotto costo, cioè al di sotto delle spese sostenute per coltivarli", spiega Carlo Bartolini Baldelli, presidente di Confagricoltura Arezzo.

Stesso trend per il grano tenero: se per l’imprenditore il costo medio della produzione a ettaro è di 1200 euro, per un totale di 40 quintali prodotti, il ricavo finale è stimato in 840 euro: in questo caso la perdita è di 360 euro. Nel 2022 il costo medio di produzione era di 1100 euro, ma i quintali di grano tenero sono stati 55 con un ricavo a ettaro pari a 1800 euro e un utile di 700 euro. Vale anche per l’orzo che quest’anno segna una rimessa di 275 euro rispetto all’utile di 400 euro del 2022. Insomma, il confronto tra la stagione non ancora conclusa e quella dell’anno precedente è davvero impietoso.

Non solo: è interessante notare l’andamento di altre voci calibrate sulla produzione a livello provinciale. Su quasi cinquenmila ettari coltivati a orzo, le rese medie nel 2022 erano state pari a 45 quintali per ettaro mentre quest’anno sono scese a 35 quintali. Nel 2022 sono state raccolte 21600 tonnellate di orzo, le stime attuali fissano la quota a 16800. Impressionante anche il dato sul grano duro: seimila ettari coltivati nel 2022 hanno dato una resa media per ettaro di 40 quintali, "precipitati" a 25 in questa stagione. Ventiquattromila le tonnellate prodotte un anno fa, oggi le stime si fermano a quindicimila.

Come fronteggiare la situazione? "Stabilizzando i prezzi all’interno della filiera sostenendo in particolare la produttività agricola", osservano gli imprenditori. Un modo per evitare ciò che in tanti lamentano in questa stagione impazzita: "Siamo sempre noi a pagare il costo più alto, mentre il resto della filiera commerciale e distributiva ha maggiore margine di manovra. Noi siamo sottopagati rispetto alle spese sostenute, ma il prodotto arriva al consumatore con un prezzo ben diverso".