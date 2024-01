Guerra all’energia eolica. Il comitato alle Regioni: "Basta con le speculazioni"

di Claudio Roselli

Impianti eolici a e sulla dorsale appenninica: il comitato Crinali Bene Comune, con l’ausilio di altre associazioni ambientaliste, chiede un contributo attraverso la sottoscrizione della lettera ai presidenti delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna, Eugenio Giani e Stefano Bonaccini, finalizzata a stoppare quella che viene definita una "grossa operazione speculativa legata all’industria eolica sotto il cappello di una falsa transizione ecologica", dal momento che i vari progetti prevedono in totale 52 aerogeneratori con altezza fra i 180 e i 200 metri in aree ad alto rischio idrogeologico e con abbattimenti di ettari di bosco. Il riferimento nell’immediato è all’impianto "Badia del Vento", giunto in dirittura di arrivo per ciò che riguarda l’iter autorizzativo. Nella missiva ai due governatori, si specifica che la ditta proponente, nonostante le richieste, non avrebbe apportato alcuna modifica sostanziale al progetto iniziale: rimarrebbero perciò le sette pale alte 180 metri lungo il crinale del monte Loggio, nel territorio , a pochi metri dal confine con il Comune (ora romagnolo) di Casteldelci.

Il comitato fa presente come gli aerogeneratori siano previsti in un’area non idonea, soggetta a vincolo e vicina a zone di dissesto, nonché a ridosso di beni culturali tutelati e aree naturali protette. Cosa ha spinto Crinali Bene Comune a mobilitarsi? Il fatto che mercoledì prossimo, 24 gennaio, la seconda conferenza dei servizi dovrà deliberare nel merito e che, dalla lettura del documento di convocazione, si evinca come l’intenzione sia quella di dare l’ok alla realizzazione del progetto. Oltre ai rischi e alle criticità più volte evidenziati, viene fatto presente come non sia stata prevista alcuna forma di partecipazione, negoziazione e confronto con le comunità locali.

"Il danno imposto dai signori dell’industria eolica – si legge – sarebbe enorme: un territorio massacrato con danni collaterali enormi per la biodiversità e per l’economia locale", in particolare le attività turistiche e culturali. Conclusione: "Chiediamo a coloro che decidono di fermarsi e di riflettere; chiediamo che l’opinione dei residenti venga tenuta in considerazione e non ignorata e chiediamo che alla fine prevalga il buon senso e la legittimità: chi deve tutelare gli interessi della collettività deve prendere provvedimenti seri e trasparenti".