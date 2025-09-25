Guerra al traffico selvaggio. Scuole, la sosta gratuita contro gli ingorghi all’uscita

Lotta alla sosta selvaggia nelle ore di punta. Per evitare auto abbandonate in doppia fila e parcheggi che invadono i marciapiedi bloccando la circolazione e rendendo pericoloso anche il transito dei pedoni, il Comune di Arezzo è corso ai ripari e ha prorogato il progetto "Parcheggio consapevole". Un’iniziativa che permette di regolamentare la sosta autorizzata e gratuita in concomitanza delle scuole cittadine, negli orari di entrata e uscita dei ragazzi. Una mano tesa a famiglie e genitori alla prese con il traffico del rientro a scuola e con le code che si creano soprattutto intorno alle 8 di mattina e tra le 13 e le 14, con la necessità di sostare il tempo necessario ad accompagnare e recuperare bambini e ragazzi che entrano ed escono da lezione.

L’iniziativa già testata in passato, è stata adesso prorogata fino alla fine dell’anno scolastico 2025/2026, e andrà così avanti fino al 10 giugno prossimo. Per il Comune di Arezzo si tratta di una sperimentazione del progetto "Parcheggio consapevole" che prevede una modifica delle tariffe del servizio parcheggi a pagamento, con l’introduzione di un "periodo di gratuità" nelle fasce orarie di entrata e uscita dalle scuole, al fine di contrastare il fenomeno della sosta irregolare fuori dagli spazi regolamentati.

Nessuna scusa quindi per il parcheggio selvaggio adesso, vista la possibilità di lasciare l’auto in sosta senza dover pagare nei principali stalli a ridosso delle scuole cittadine.

La mappa presentata dal Comune è dettagliata e corredata di fasce orarie in cui è possibile usufruire del servizio gratuito e comprende sia i parcheggi con la sbarra come Mecenate, Baldaccio ed ex Cadorna, che gli stalli a bordo strada in alcune aree indicate della città. In particolare sono previsti: un "periodo di gratuità" prolungato tra le ore 7:45 e le 8:30 e tra le ore 13:00 e le 13:45 nei parcheggi "Mecenate" e "Baldaccio", un "periodo di gratuità" prolungato tra le ore 13:00 e le 13:45 e tra le ore 16:35 e le 17:20 e, limitatamente al sabato dalle 12:00 alle 12:45, nel parcheggio Cadorna di piazza Fanfani.

Capitolo strisce blu a lato strada: è prevista anche qui in alcuni casi la possibilità per chi espone un apposito contrassegno rilasciato dagli istituti scolastici di parcheggiare gratuitamente. Si potrà fare nelle fasce orarie 8:00-8:30, 13:00-13:30 e 16:00-16:30 in alcune aree di sosta a pagamento poste lungo strada. Più precisamente si tratta del parcheggio di via Monte Cervino per la scuola "Montebianco", dei parcheggi di Piazza Sant’Andrea, via Trento e Trieste e via Sansovino per la scuola "Pio Borri", del parcheggio di via Pietro Aretino per le scuole parificate, del parcheggio di via Rismondo per l’istituto "IV Novembre", dei parcheggi di via Signorelli e via Guadagnoli (nel tratto compreso da via Crispi e via Garibaldi) per la primaria "Pio Borri", del parcheggio di Campo di Marte per la primaria "Masaccio", dei parcheggi di via Guelfa per la media "IV Novembre", e dei parcheggi di via Marco Perennio per il Liceo Scientifico "Francesco Redi" (ma solo nella fascia oraria 13:00-13:45).

Un’iniziativa pensata per contrastare la sosta selvaggia e i conseguenti rischi che la pratica comporta sia per il traffico cittadino già congestionato nelle ore di punta, che per il transito di auto e pedoni in sicurezza. In passato tra le zone più critiche erano finite lo snodo di via Petrarca e di Porta Buia e via Garibaldi, dove si incrociano le uscite di varie scuole. Così come l’area della Cadorna tra chi desidera entrare al parcheggio di piazza Fanfani e chi si piazza su tutti i marciapiedi in attesa dell’uscita del figlio da scuola. Perfino nelle zone potenzialmente più ampie si sono nel tempo registrati fenomeni rischiosi: come davanti all’Itis, dove le auto si insediano nella rientranza del Baldaccio davanti al centro prelievi, tra la corsia preferenziale dei bus e le auto destinate al parcheggio. Adesso con il progetto “Parcheggio consapevole“, viene tesa una mano agli automobilisti, nella speranza che la sosta selvaggia diventi solo un ricordo.