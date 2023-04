Guasto alla tubatura dell’acquedetto Mezza città si sveglia senz’acqua

di Maria Rosa Di Termine

Un torrente in piena in stile fiumara in un letto del tutto inatteso. È quello che nella prime ore della mattina di Pasquetta scorreva a Montevarchi, ai bordi della Regionale 69, facendo svegliare gran parte della città con i rubinetti all’asciutto o quasi. All’origine del fuori programma, che ha causato comprensibili i disagi ai residenti e alle attività commerciali aperte nel giorno di festa, una maxi perdita dovuta alla rottura, avvenuta attorno alle 5, di una delle tubazioni principali dell’acquedotto a servizio del territorio montevarchino. Nello specifico quella che corre lungo viale Diaz, all’altezza dell’incrocio con via Montenero, a due passi dal centro cittadino. Un guasto improvviso e di notevole portata che ha provocato la fuoriuscita di una valanga d’acqua nella ex Statale con il conseguente svuotamento del serbatoio e alcuni danni all’asfalto della carreggiata, fatto innalzare di qualche centimetro dalla forza del liquido in uscita nel punto vicino alla rottura. Istantanee le ripercussioni sulla rete con conseguenze comprese tra la mancanza totale di erogazione e la pressione bassa per le utenze del centro storico e dei quartieri limitrofi. Come succede in casi del genere sono stati i social a far da cassa di risonanza all’accaduto con una serie di "alert" che, oltre a segnalare il disservizio, chiedevano lumi all’amministrazione. A far chiarezza con un post il sindaco Silvia Chiassai Martini che ha spiegato quanto avvenuto illustrando i primi interventi e assicurando il monitoraggio costante della situazione: "I nostri vigili – ha scritto la prima cittadina - avvertono di un danneggiamento all’asfalto che si è sopraelevato a causa del danno alla tubatura. Il tratto di strada è chiuso al traffico, mentre permane aperto nella direzione Firenze – Levane". In contemporanea con l’allarme si metteva in azione la task force di pronto intervento di Publiacqua, che nel frattempo inviava messaggi telefonici per avvisare del problema improvviso tutti gli abitanti potenzialmente interessati. Ad accorrere anche i mezzi dei Vigili del fuoco di viale Cadorna e della Polizia Municipale del Corpo Associato con Terranuova.

Gli agenti in particolare si sono preoccupati di regolare la circolazione sull’arteria, per fortuna non congestionata come nei giorni feriali, soprattutto verso San Giovanni così da far bypassare agli automobilisti il segmento di sede stradale danneggiata dalla potenza del flusso. I tecnici della società che gestisce la rete idrica hanno dovuto lavorare per l’intera giornata per le necessarie riparazioni, ma già entro mezzogiorno il servizio era ripreso con normalità nella maggior parte delle zone del capoluogo per poi risolversi del tutto nel pomeriggio.